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У селі неподалік Луцька охочим безкоштовно перевірятимуть родимки

У селі неподалік Луцька охочим безкоштовно перевірятимуть родимки
У селі Піддубці Луцького району проведуть безкоштовне обстеження охочих на наявність ознак раку шкіри.

Про це повідомляє Фонд боротьби з раком у фейсбуці.

Так, 23 червня на базі Піддубцівської амбулаторії ЗПСМ відбудеться скринінг на рак шкіри. Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансера Юлія Ніколайчук.

Прийом проводитимуть з 9:00 до 13:00 за адресою: с. Піддубці, вул. Вернигори, 1.

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Теги: медицина, обстеження, Піддубці
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