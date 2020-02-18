У селі неподалік Луцька охочим безкоштовно перевірятимуть родимки
Сьогодні, 15:00
У селі Піддубці Луцького району проведуть безкоштовне обстеження охочих на наявність ознак раку шкіри.
Про це повідомляє Фонд боротьби з раком у фейсбуці.
Так, 23 червня на базі Піддубцівської амбулаторії ЗПСМ відбудеться скринінг на рак шкіри. Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансера Юлія Ніколайчук.
Прийом проводитимуть з 9:00 до 13:00 за адресою: с. Піддубці, вул. Вернигори, 1.
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Про це повідомляє Фонд боротьби з раком у фейсбуці.
Так, 23 червня на базі Піддубцівської амбулаторії ЗПСМ відбудеться скринінг на рак шкіри. Обстеження здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансера Юлія Ніколайчук.
Прийом проводитимуть з 9:00 до 13:00 за адресою: с. Піддубці, вул. Вернигори, 1.
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