На Волині цьогоріч одружилися 13 неповнолітніх

З початку 2021 року на Волині зареєстрували шлюб 13 неповнолітніх.Двоє з них одружилися у Луцьку, зазначає заступник начальника західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області, йдеться на сторінці установи у фейсбуці.Сімейним кодексом України встановлений шлюбний вік для чоловіків і жінок – 18 років. Однак, у ч. 2 ст. 23 Сімейного кодексу зазначено, що за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй можуть надати право на шлюб, якщо встановлять, що це відповідає її інтересам.Таку заяву подають до суду за місцем проживання заявника. У заяві про надання права на шлюб доцільно викласти обставини, які обґрунтовують відповідність укладення шлюбу інтересам неповнолітньої особи.Такими обставинами можуть бути:- фактичне створення сім’ї,- народження в такій сім’ї дитини,- вагітність неповнолітньої.