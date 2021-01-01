На трасі Київ-Чоп перекинулась вантажівка з цистерною: водіїв попереджають про ускладнений рух





Про це повідомили в Telegram-каналі патрульної поліції Львівської області, - пише



Аварія трапилась зранку 18 червня. Тоді на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик "ВАЗ" та вантажівка із цистерною. Від удару вантажівка перевернулася та перекрила дорогу. Автомобіль "ВАЗ" опинився на узбіччі.



Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.



Як повідомляють правоохоронці, ДТП спричинила ускладнення в русі. Незважаючи на те, що патрульні організували реверсний рух узбіччям, через насичений трафік утворилася черга з автомобілів довжиною в 3-4 кілометри. Також фіксують складний проїзд для великогабаритних транспортних засобів. За можливості водіям рекомендують утриматись від поїздки у цьому напрямку.



На місці події працюють відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині між селами Кізлів та Буськом зіткнулися вантажівка з цистерною та автомобіль "ВАЗ". Унаслідок цього на дорозі утворилися затори.Про це повідомили в Telegram-каналі патрульної поліції Львівської області, - пише Суспільне Львів Аварія трапилась зранку 18 червня. Тоді на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик "ВАЗ" та вантажівка із цистерною. Від удару вантажівка перевернулася та перекрила дорогу. Автомобіль "ВАЗ" опинився на узбіччі.Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.Як повідомляють правоохоронці, ДТП спричинила ускладнення в русі. Незважаючи на те, що патрульні організували реверсний рух узбіччям, через насичений трафік утворилася черга з автомобілів довжиною в 3-4 кілометри. Також фіксують складний проїзд для великогабаритних транспортних засобів. За можливості водіям рекомендують утриматись від поїздки у цьому напрямку.На місці події працюють відповідні служби.

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