В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО





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Як інформують, наукова назва – Любка дволиста – рідкісний вид родини орхідних. Занесений до Червоної книги України, розділ «Неоціненні».



"Побачити квіточку – велика удача. Вона цвіте у короткий період в червні у тінистих листяних та мішаних лісах, рідше – у соснових. Зазвичай її пагони виростають поодиноко і далеко один від одного, зрідка – невеликими куртинами", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У воротнівському лісі, в Ківерцівському лісництві, квітне рідкісний вид орхідеї.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Лісівничий молодіжний центр".Як інформують, наукова назва – Любка дволиста – рідкісний вид родини орхідних. Занесений до Червоної книги України, розділ «Неоціненні»."Побачити квіточку – велика удача. Вона цвіте у короткий період в червні у тінистих листяних та мішаних лісах, рідше – у соснових. Зазвичай її пагони виростають поодиноко і далеко один від одного, зрідка – невеликими куртинами", - йдеться у дописі.

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