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В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО

В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО
У воротнівському лісі, в Ківерцівському лісництві, квітне рідкісний вид орхідеї.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Лісівничий молодіжний центр".

Як інформують, наукова назва – Любка дволиста – рідкісний вид родини орхідних. Занесений до Червоної книги України, розділ «Неоціненні».

"Побачити квіточку – велика удача. Вона цвіте у короткий період в червні у тінистих листяних та мішаних лісах, рідше – у соснових. Зазвичай її пагони виростають поодиноко і далеко один від одного, зрідка – невеликими куртинами", - йдеться у дописі.

В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО
В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО

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Теги: Воротнів, червонокнижні орхідеї, рідкісний вид
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