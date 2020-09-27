В лісі у Воротневі цвітуть рідкісні орхідеї. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У воротнівському лісі, в Ківерцівському лісництві, квітне рідкісний вид орхідеї.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Лісівничий молодіжний центр".
Як інформують, наукова назва – Любка дволиста – рідкісний вид родини орхідних. Занесений до Червоної книги України, розділ «Неоціненні».
"Побачити квіточку – велика удача. Вона цвіте у короткий період в червні у тінистих листяних та мішаних лісах, рідше – у соснових. Зазвичай її пагони виростають поодиноко і далеко один від одного, зрідка – невеликими куртинами", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Лісівничий молодіжний центр".
Як інформують, наукова назва – Любка дволиста – рідкісний вид родини орхідних. Занесений до Червоної книги України, розділ «Неоціненні».
"Побачити квіточку – велика удача. Вона цвіте у короткий період в червні у тінистих листяних та мішаних лісах, рідше – у соснових. Зазвичай її пагони виростають поодиноко і далеко один від одного, зрідка – невеликими куртинами", - йдеться у дописі.
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