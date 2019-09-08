У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра

На озері в селі Озер Луцького району завдяки повідомленню місцевих активістів спільно з рибалками-любителями викрили браконьєра.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 18 червня близько 4 ранку викрили чоловіка, який сітками ловив рибу. Порушник встиг виловити 10 штук карася сріблястого, загальною вагою 7 кг. Збитки, завдані рибному господарству склали 170 грн.На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 17 грн.