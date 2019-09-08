У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра
Сьогодні, 12:42
На озері в селі Озер Луцького району завдяки повідомленню місцевих активістів спільно з рибалками-любителями викрили браконьєра.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 18 червня близько 4 ранку викрили чоловіка, який сітками ловив рибу. Порушник встиг виловити 10 штук карася сріблястого, загальною вагою 7 кг. Збитки, завдані рибному господарству склали 170 грн.
На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.
Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 17 грн.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 18 червня близько 4 ранку викрили чоловіка, який сітками ловив рибу. Порушник встиг виловити 10 штук карася сріблястого, загальною вагою 7 кг. Збитки, завдані рибному господарству склали 170 грн.
На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.
Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 17 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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