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У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра

У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра
На озері в селі Озер Луцького району завдяки повідомленню місцевих активістів спільно з рибалками-любителями викрили браконьєра.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, 18 червня близько 4 ранку викрили чоловіка, який сітками ловив рибу. Порушник встиг виловити 10 штук карася сріблястого, загальною вагою 7 кг. Збитки, завдані рибному господарству склали 170 грн.

На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Заборонене знаряддя вилучили.

Довідкова інформація. Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр карася сріблястого становить 17 грн.

У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра
У Луцькому районі активісти разом з рибалками-любителями «здали» інспекторам браконьєра

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Теги: рибалки, інспектори, браконьєри
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