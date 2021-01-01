Грози, зливи та град: на вихідних майже на всій території України погіршиться погода

В Україні на вихідних очікують грози, шквальний вітер та сильні дощі.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптикТак, за її словами, з 19-го червня в Україні буде тепло, до спеки. Впродовж дня стовпчики термометрів досягатимуть +25+30 градусів. Трохи свіжіше повітря очікується на південному заході України - від Одещини через Чернівецьку область до навколокарпатських областей, +20+25 градусів.А вже в західних областях завтра очікується дощі, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку. Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом. Лише на Сході, на Сумщині - без істотних опадів завтра.20-го червня, на Зелену неділю, у більшості наших областей градуси будуть височенькими, +26+31 градус."У Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях та місцями на Одещині +20+25 градусів. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України", - написала синоптик.У північній частині та на Сході України - без суттєвих опадів. У Карпатах в суботу - значні дощі, 20-го червня, - просвіток, але є ймовірність локальних опадів, на високогір'ї +13+18 градусів.У Києві в суботу дощі більш ймовірні в другій половині дня. Під час дощів - грози, можливі шквали та град. На Трійцю у столиці очікується суха сонячна погода. Температура повітря передбачається вихідними високою, 26+29 градусів.Як зазначає синоптик, вже з понеділка в Україну заходить справжня літня спека, очікується +28+33 градуси і вище.