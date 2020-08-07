Їли домашні консерви: у лучанки та мешканця Ратнівщини виявили небезпечну недугу

Протягом останніх двох місяців ще двоє волинян захворіли на ботулізм. Одна – мешканка міста Луцька, другий — житель Ратнівщини.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Обидва випадки пов’язані із вживанням м’ясних консервів домашнього виготовлення (паштету, тушонки). Захворювання супроводжувалось головним болем, нудотою, блювотою, погіршенням зору. Лучанку після проведеного лікування виписали додому, другий потерпілий ще перебуває на стаціонарному лікуванні. Разом із захворілими небезпечні продукти вживали інші члени родини, однак клінічних проявів ботулізму більше ні в кого не виявили.Всього з початку року зареєстрували чотири випадки ботулізму серед волинян (Маневицький, Ковельський, Ратнівський райони та м.Луцьк). Усі дорослі, летальних випадків не було.За п’ять місяців 2021 року в Україні зареєстрували 41 випадок ботулізму, унаслідок яких захворіли 43 людини, з них одна дитина. Шість випадків стали летальними.Здебільшого причиною отруєнь стало вживання в’яленої/соленої/сушеної прісноводної риби домашнього приготування або невідомого походження, яку придбали на стихійних ринках (16 випадків) та м’ясних консервів домашнього приготування (15 випадків).Інші випадки захворювання на ботулізм були пов’язані з вживанням:інших кулінарних виробів із м’яса (у 3 людей, які захворіли);овочевих та грибних консервів (у 4 людей, які захворіли);рибних консервів чи морської соленої/копченої риби (у 5 людей, які захворіли).