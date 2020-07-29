Троє випускників волинського ліцею склали ЗНО з англійської мови на 200 балів
Сьогодні, 13:45
У Ковелі троє випускників ліцею імені Олени Пчілки отримали найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Такі високі результати показали Юлія Григорович, Каріна Король та Марія Хлуд. До тестування їх готували педагоги Ірина Котюк та Тамара Душенко.
Нагадаємо, також у Ковелі, але випускник ліцею №1 Ілля Клімчук отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Такі високі результати показали Юлія Григорович, Каріна Король та Марія Хлуд. До тестування їх готували педагоги Ірина Котюк та Тамара Душенко.
Нагадаємо, також у Ковелі, але випускник ліцею №1 Ілля Клімчук отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.
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