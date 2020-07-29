Троє випускників волинського ліцею склали ЗНО з англійської мови на 200 балів





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Такі високі результати показали Юлія Григорович, Каріна Король та Марія Хлуд. До тестування їх готували педагоги Ірина Котюк та Тамара Душенко.



Нагадаємо, також у Ковелі, але випускник ліцею №1 Ілля Клімчук отримав

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі троє випускників ліцею імені Олени Пчілки отримали найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Такі високі результати показалита. До тестування їх готували педагогитаНагадаємо, також у Ковелі, але випускник ліцею №1отримав максимальні 200 балів за результатами ЗНО з хімії.

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