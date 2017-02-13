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У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку

У лікарні помер хлопчик, якого з братом і батьком збив автомобіль у Луцьку
У Луцьку в лікарні помер 9-річний Богдан Позняковський, якого 6 червня збив 29-річний водій авто на вулиці Ковельській. Хлопчик перебував у комі, йому стало гірше.

Про це повідомив Суспільному заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" Ігор Дородних.

"Дитина померла у комі пів години тому", – повідомив медик.

Стан хлопчика був стабільно важкий. Дитина була під’єднана до підтримуючих приладів і перебувала в медичному закладі без свідомості.

Станом на 11 годину 18 червня стан здоров'я дитини, зі слів Ігоря Дородних, "змінювався в гіршу сторону".

Нагадаємо, ДТП трапилася 6 червня на пішохідному переході на вулиці Ковельській. Батько переходив дорогу із дітьми, коли їх на швидкості збив 29-річний водій легковика.

8 червня суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура наполягала на триманні під вартою. Водію оголосили підозру за вчинення ДТП з травмованими. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Адвокат підозрюваного коментувати ситуацію Суспільному відмовився. Як повідомляла раніше речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 29-річного чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілого або смерть (ч.2 статті 286 ККУ).

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Теги: смерть, аварія, Луцьк, Ковельська, авто
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