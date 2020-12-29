У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО





Про це



У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили підакцизні товари, понад 500 рослин марихуани, два пістолети, набої, мобільні телефони та термінали.



Зокрема, на території домогосподарства раніше судимого 35-річного жителя селище Ратне поліцейські виявили теплицю з марихуаною, а у 27-річного жителя Ратнівщини – майже півтори тисячі цигарок сумнівного походження, без марок акцизного збору.



Усіх фігурантів доставили до поліції для надання свідчень. Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 червня, у рамках кримінального провадження співробітники Ковельського районного управління поліції за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели 8 санкціонованих обшуків на території Ковельського району.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили підакцизні товари, понад 500 рослин марихуани, два пістолети, набої, мобільні телефони та термінали.Зокрема, на території домогосподарства раніше судимого 35-річного жителя селище Ратне поліцейські виявили теплицю з марихуаною, а у 27-річного жителя Ратнівщини – майже півтори тисячі цигарок сумнівного походження, без марок акцизного збору.Усіх фігурантів доставили до поліції для надання свідчень. Досудове розслідування триває.

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