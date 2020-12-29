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У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО

У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
Сьогодні, 18 червня, у рамках кримінального провадження співробітники Ковельського районного управління поліції за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели 8 санкціонованих обшуків на території Ковельського району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили підакцизні товари, понад 500 рослин марихуани, два пістолети, набої, мобільні телефони та термінали.

Зокрема, на території домогосподарства раніше судимого 35-річного жителя селище Ратне поліцейські виявили теплицю з марихуаною, а у 27-річного жителя Ратнівщини – майже півтори тисячі цигарок сумнівного походження, без марок акцизного збору.

Усіх фігурантів доставили до поліції для надання свідчень. Досудове розслідування триває.

У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО
У районі на Волині – обшуки: вилучили 500 рослин марихуани, пістолети, набої. ФОТО


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Теги: Ковельський район, марихуана, обшуки, пістолети
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