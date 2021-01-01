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У ставку на Волині втопилась жінка

У ставку на Волині втопилась жінка
У селі Мокрець Турійського району у штучній водоймі втопилася жінка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 17 червня у вечірню пору. Тіло жінки виявили у місцевому ставку.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що тіло 47-річної місцевої мешканки виявили у ставку вчора, близько 19 години.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі слідів насильницької смерті виявлено не було. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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Теги: утоплення, Волинь, жінка
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