У ставку на Волині втопилась жінка





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 17 червня у вечірню пору. Тіло жінки виявили у місцевому ставку.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що тіло 47-річної місцевої мешканки виявили у ставку вчора, близько 19 години.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі слідів насильницької смерті виявлено не було. Труп направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

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