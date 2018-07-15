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23 км і 9 годин на веслах: як «Інвестор» сплавлявся Стоходом. ВІДЕО, ФОТО

23 км і 9 годин на веслах: як «Інвестор» сплавлявся Стоходом. ВІДЕО, ФОТО
Береги річки Стохід - це десятки абсолютно різних і неймовірно красивих краєвидів. Густі зарості очерету раз за разом змінюються широкими плесами, а потім знову - розбиваються на дрібну сітку вузьких рукавів, перетікають в заболочені стариці, а за якусь хвилину - вже в стрімкі русла посеред густого лісу.

Ці прибережні краєвиди - частина Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” і тут пролягає популярний маршрут для сплавів на байдарках. Саме на цей маршрут (невимовно гарний, але технічно непростий!) працівників Будівельної компанії “Інвестор” запросив організатор Каяк-клубу “Любаш” Сергій Оласюк. Він є клієнтом компанії і мешканцем одного із житлових комплексів - ЖК “Юпітер”, пишуть на сайті будівельної компанії.

У сплав вирушили із центрального пляжу Любешова. Було дві зупинки - в урочищі Попівка та селі Бучин. Завершилась мандрівка в селі Сваловичі, що за 6 км від білоруського кордону. А ще це село відоме надзвичайно малою кількістю мешканців - їх тут лише 18.

Як гребли і вигрібали працівники “Інвестора” (були навіть моменти, коли довелося пливти заднім ходом проти течії!), які краєвиди бачили і куди звертатися, якщо захочете повторити пригоду - дивіться у відеозвіті.









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Теги: Інвестор, байдарки, Стохід
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