23 км і 9 годин на веслах: як «Інвестор» сплавлявся Стоходом. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 10:00
Береги річки Стохід - це десятки абсолютно різних і неймовірно красивих краєвидів. Густі зарості очерету раз за разом змінюються широкими плесами, а потім знову - розбиваються на дрібну сітку вузьких рукавів, перетікають в заболочені стариці, а за якусь хвилину - вже в стрімкі русла посеред густого лісу.
Ці прибережні краєвиди - частина Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” і тут пролягає популярний маршрут для сплавів на байдарках. Саме на цей маршрут (невимовно гарний, але технічно непростий!) працівників Будівельної компанії “Інвестор” запросив організатор Каяк-клубу “Любаш” Сергій Оласюк. Він є клієнтом компанії і мешканцем одного із житлових комплексів - ЖК “Юпітер”, пишуть на сайті будівельної компанії.
У сплав вирушили із центрального пляжу Любешова. Було дві зупинки - в урочищі Попівка та селі Бучин. Завершилась мандрівка в селі Сваловичі, що за 6 км від білоруського кордону. А ще це село відоме надзвичайно малою кількістю мешканців - їх тут лише 18.
Як гребли і вигрібали працівники “Інвестора” (були навіть моменти, коли довелося пливти заднім ходом проти течії!), які краєвиди бачили і куди звертатися, якщо захочете повторити пригоду - дивіться у відеозвіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ці прибережні краєвиди - частина Національного природного парку “Прип’ять-Стохід” і тут пролягає популярний маршрут для сплавів на байдарках. Саме на цей маршрут (невимовно гарний, але технічно непростий!) працівників Будівельної компанії “Інвестор” запросив організатор Каяк-клубу “Любаш” Сергій Оласюк. Він є клієнтом компанії і мешканцем одного із житлових комплексів - ЖК “Юпітер”, пишуть на сайті будівельної компанії.
У сплав вирушили із центрального пляжу Любешова. Було дві зупинки - в урочищі Попівка та селі Бучин. Завершилась мандрівка в селі Сваловичі, що за 6 км від білоруського кордону. А ще це село відоме надзвичайно малою кількістю мешканців - їх тут лише 18.
Як гребли і вигрібали працівники “Інвестора” (були навіть моменти, коли довелося пливти заднім ходом проти течії!), які краєвиди бачили і куди звертатися, якщо захочете повторити пригоду - дивіться у відеозвіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
23 км і 9 годин на веслах: як «Інвестор» сплавлявся Стоходом. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 10:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:06
Індійський штам коронавірусу домінує по всьому світу - ВООЗ
Сьогодні, 08:23
До кінця року у Луцьку завершать реконструкцію трьох скверів
Сьогодні, 07:16