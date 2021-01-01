У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У Львові в п’ятницю, 18 червня, попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.
Прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), - йдеться на сайті Львівської ОДА.
Попрощатись із військовим прийшли рідні, друзі та близькі, представники влади міста та області.
Поховають бійця у рідному місті Раві-Руській.
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Прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), - йдеться на сайті Львівської ОДА.
Попрощатись із військовим прийшли рідні, друзі та близькі, представники влади міста та області.
Поховають бійця у рідному місті Раві-Руській.
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