У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО

Романом Галухою.



Прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), - йдеться на сайті Львівської ОДА.



Попрощатись із військовим прийшли рідні, друзі та близькі, представники влади міста та області.



Поховають бійця у рідному місті Раві-Руській.



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