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У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО

У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО
У Львові в п’ятницю, 18 червня, попрощались із загиблим у зоні ООС військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Романом Галухою.

Прощання із 23-річним бійцем відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), - йдеться на сайті Львівської ОДА.

Попрощатись із військовим прийшли рідні, друзі та близькі, представники влади міста та області.

Поховають бійця у рідному місті Раві-Руській.
У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО
У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО
У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним бійцем. ФОТО

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Теги: Романом Галух, загиблий, Донбас
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