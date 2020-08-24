Лікар з Волині отримав високу державну нагороду з рук президента

Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.



Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської облради, - йдеться на сайті Волинської ОДА.



Зауважують, що клопотання про присвоєння державного звання «Заслужений лікар України» перед главою держави, порушив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, враховуючи високі трудові досягнення, професійну майстерність та значні успіхи у медичній практиці лікаря з багаторічним стажем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 червня, президент Українипід час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарюМикола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської облради, - йдеться на сайті Волинської ОДА.Зауважують, що клопотання про присвоєння державного звання «Заслужений лікар України» перед главою держави, порушив голова облдержадміністрації, враховуючи високі трудові досягнення, професійну майстерність та значні успіхи у медичній практиці лікаря з багаторічним стажем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію