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Лікар з Волині отримав високу державну нагороду з рук президента

Лікар з Волині отримав високу державну нагороду з рук президента
Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника України в Києві вручив посвідчення до почесного звання «Заслужений лікар України» волинському лікарю Геруку Миколі Григоровичу.

Микола Герук очолює одне із відділеннь комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської облради, - йдеться на сайті Волинської ОДА.

Зауважують, що клопотання про присвоєння державного звання «Заслужений лікар України» перед главою держави, порушив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, враховуючи високі трудові досягнення, професійну майстерність та значні успіхи у медичній практиці лікаря з багаторічним стажем.


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Теги: Герук Микола, заслужений лікар
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