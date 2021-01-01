Спека і гроза: якою на Волині буде погода у понеділок, 21 червня

На Волині у понеділок, 21 червня, прогнозують мінливу хмарність.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 25-30°.Народний прогноз погоди: 21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що "Стратилат грозами багатий" - з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня - день літнього сонцестояння.