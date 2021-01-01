вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків
Заступник керівника, керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лев та заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук привітали медиків Горохівської багатопрофільної лікарні, Горохівського центру первинної медико-санітарної допомоги та стоматполіклініки.

Про це інформує Луцька районна рада.

Почесними грамотами Луцької районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі, гуманізм, досягнуті успіхи в роботі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджені:

- Оксана Братунь, завідувачка інфекційним відділенням Горохівської багатопрофільної лікарні;
- Галина Шостак, старша медична сестра ортопедо-травматологічного відділення Горохівської багатопрофільної лікарні;
- Ірина Кауза, медичний директор Горохівського центру первинної медико-санітарної допомоги;
- Наталія Тимчишина, сімейний лікар Шклинської амбулаторії;
- Наталія Кусевич, дитячий лікар-стоматолог Горохівської стоматполіклініки;
- Олена Гнатюк, молодша медсестра Горохівської стоматполіклініки.

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків


«Бажаємо медичним працівникам міцного козацького здоров'я, добробуту, благополуччя, щастя. Ми знаємо, що і первинна, і вторинна ланки медицини переживають нелегкі часи не лише на Волині, а по всій Україні. Але ми все переживемо. Хлопці на сході, а ви тут тримаєте небо над нами, за що вам щира подяка», - сказав у вітальному слові Андрій Лев.

Головний лікар Горохівської багатопрофільної лікарні Валерій Коба вручив почесну грамоту управління охорони здоров'я Волинської ОДА депутатці Луцької районної ради, терапевту Аллі Сафонік.

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків

У Горохові нагородили медиків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
 0
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
 0
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8