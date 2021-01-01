У Горохові нагородили медиків

Андрій Лев та заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук привітали медиків Горохівської багатопрофільної лікарні, Горохівського центру первинної медико-санітарної допомоги та стоматполіклініки.



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Почесними грамотами Луцької районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість своїй справі, гуманізм, досягнуті успіхи в роботі та з нагоди Дня медичного працівника нагороджені:



- Оксана Братунь, завідувачка інфекційним відділенням Горохівської багатопрофільної лікарні;

- Галина Шостак, старша медична сестра ортопедо-травматологічного відділення Горохівської багатопрофільної лікарні;

- Ірина Кауза, медичний директор Горохівського центру первинної медико-санітарної допомоги;

- Наталія Тимчишина, сімейний лікар Шклинської амбулаторії;

- Наталія Кусевич, дитячий лікар-стоматолог Горохівської стоматполіклініки;

- Олена Гнатюк, молодша медсестра Горохівської стоматполіклініки.









«Бажаємо медичним працівникам міцного козацького здоров'я, добробуту, благополуччя, щастя. Ми знаємо, що і первинна, і вторинна ланки медицини переживають нелегкі часи не лише на Волині, а по всій Україні. Але ми все переживемо. Хлопці на сході, а ви тут тримаєте небо над нами, за що вам щира подяка», - сказав у вітальному слові Андрій Лев.



Головний лікар Горохівської багатопрофільної лікарні Валерій Коба вручив почесну грамоту управління охорони здоров'я Волинської ОДА депутатці Луцької районної ради, терапевту Аллі Сафонік.













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