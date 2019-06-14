Волинський священник пояснив, чи обов’язково на Трійцю стелити лепеху

Володимир Подолець.



Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 16 червня на



«Це не обов’язково, але доречно. Якщо немає змоги постелити лепеху, можна обійтися і без неї. Це не означає, що наше свято не вдасться. Важливо в цей день брати участь у богослужінні. На Трійцю ми освячуємо різне зілля, особливо лікувальне. Молитвою і окропленням свяченою водою закликаємо, щоб Господь Бог своєю благодаттю це зілля наділив такою силою, аби воно допомогло людям зцілитися, щоб вони через це зцілення побачили дію Божу», – зазначив священник.



Він додав, що масове застеляння лепехи на Трійцю не загрожує винищенням цієї рослини.



«За дві тисячі років християни, ламаючи лепеху, прикрашаючи храми гілляками, чомусь не нашкодили природі так, як нищать інші. Подумайте, де акцент робити: це знищує природу чи щось інше? Я думаю, ми беремо обмежену кількість лепехи у місцях, де вона є, із невеличким запасом. Ми не знищуємо все дотла, не вирубуємо ліси, як вирубують сучасні бізнесмени», – зауважив Володимир Подолець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лепеха на свято Трійці не обов’язковий атрибут, але доречний. Так вважає благочинний Свято-Троїцького кафедрального собору протоієрейПро це він сказав у програмі «Духовна абетка» 16 червня на 12 каналі «Це не обов’язково, але доречно. Якщо немає змоги постелити лепеху, можна обійтися і без неї. Це не означає, що наше свято не вдасться. Важливо в цей день брати участь у богослужінні. На Трійцю ми освячуємо різне зілля, особливо лікувальне. Молитвою і окропленням свяченою водою закликаємо, щоб Господь Бог своєю благодаттю це зілля наділив такою силою, аби воно допомогло людям зцілитися, щоб вони через це зцілення побачили дію Божу», – зазначив священник.Він додав, що масове застеляння лепехи на Трійцю не загрожує винищенням цієї рослини.«За дві тисячі років християни, ламаючи лепеху, прикрашаючи храми гілляками, чомусь не нашкодили природі так, як нищать інші. Подумайте, де акцент робити: це знищує природу чи щось інше? Я думаю, ми беремо обмежену кількість лепехи у місцях, де вона є, із невеличким запасом. Ми не знищуємо все дотла, не вирубуємо ліси, як вирубують сучасні бізнесмени», – зауважив Володимир Подолець.

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