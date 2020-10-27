Повідомили, коли у центрі Луцька запрацює фонтан «Квітка»





Про це розповіла Ольга Федоренко.



Наразі ремонтники очищують об'єкт, замінюють старі гранітні плити на нові, а також відновлюють систему подачі води до фонтану, яка до цього була в занедбаному стані.



"Відновлення відбувається власними силами водоканалу в межах наявних ресурсів. Фіксованої суми немає. На ремонт уже витратили більше мільйона гривень – це кошти підприємства", – зазначила Ольга Федоренко.



Зі слів речниці підприємства, під час ремонтних робіт з'ясувалося, що декоративні квітки у водограї не бетонні, а зроблені з латуні – сплаву декількох металів.



Фонтан має бути новий, більш сучасний, каже Ольга Федоренко. Ремонт "Квітки" планують завершити до Дня Конституції України.



Раніше на об'єкт склали акт обстеження, за яким конструкцію визнали непридатною до реконструкції, проте пізніше в "Луцькводоканалі" вирішили таки відновити фонтан.



"Багато лучан висловлювалися за збереження об'єкту, тож вирішили зберегти його як історичну пам'ятку", – додала речниця підприємства.



Нагадаємо, наприкінці травня 2021-го фонтан навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки обгородили банером. У червні на водограї стартували ремонтні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі триває реконструкція фонтану "Квітка". На об'єкті проводять не лише зовнішні оздоблювальні роботи, а й внутрішні, зокрема відновлюють систему подачі води.Про це розповіла Суспільному речниця "Луцькводоканалу"Наразі ремонтники очищують об'єкт, замінюють старі гранітні плити на нові, а також відновлюють систему подачі води до фонтану, яка до цього була в занедбаному стані."Відновлення відбувається власними силами водоканалу в межах наявних ресурсів. Фіксованої суми немає. На ремонт уже витратили більше мільйона гривень – це кошти підприємства", – зазначила Ольга Федоренко.Зі слів речниці підприємства, під час ремонтних робіт з'ясувалося, що декоративні квітки у водограї не бетонні, а зроблені з латуні – сплаву декількох металів.Фонтан має бути новий, більш сучасний, каже Ольга Федоренко. Ремонт "Квітки" планують завершити до Дня Конституції України.Раніше на об'єкт склали акт обстеження, за яким конструкцію визнали непридатною до реконструкції, проте пізніше в "Луцькводоканалі" вирішили таки відновити фонтан."Багато лучан висловлювалися за збереження об'єкту, тож вирішили зберегти його як історичну пам'ятку", – додала речниця підприємства.Нагадаємо, наприкінці травня 2021-го фонтан навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки обгородили банером. У червні на водограї стартували ремонтні роботи.

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