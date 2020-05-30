вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО

Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Над вирощенням фазанів волинські лісівники працюють уже третій рік. Розпочиналося все із закупівлі кількох сотень особин, яких частково випускали у дику природу, а решту залишали у вольєрах для виведення маточного поголів’я.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Як повідомляють лісівники області, популяція птахів на Волині стає суттєвою, до кінця року лісівники ставлять собі амбітне, але цілком реальне завдання – збільшити поголів’я фазана на 200%.

Фазан – птах не місцевий. Проте лісівники спробували і, на їх переконання, в наших умовах приживається і почувається досить комфортно.

Фазанарії споруджені у ДП «ЛМГ «Звірівське», ДП «Горохівське ЛМГ», у дещо менших масштабах працюють над цим і в інших підприємствах. Протягом останніх двох років лісівники випустили на волю близько 3000 птахів. І це лише початок.

Зокрема, у фазанарії ДП «Горохівське ЛМГ» успішно вирощують фазанів з «волинським корінням». Якраз цей час – активний період народження малят.

Площа вольєра у ДП «Горохівське ЛМГ» – 0,6 га. Його розділили на 3 окремих зони – як у дитячому садочку: для зовсім маленьких пташенят, старших і маточного поголів’я.

«Чистокровні горохівські фазани» вже другий рік живуть у місцевих краях. Зараз у вольєрі – півтори тисячі особин. Значна частина – молодняк. Чекають і ще одного приплоду, адже настав період останньої кладки яєць.

Місцеві єгері дбають про малят, яким просто необхідні відповідні умови, збалансоване харчування, проведення профілактичних заходів.

Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фазани, Волинь, вирощування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 18:30
Волинський священник пояснив, чи обов’язково на Трійцю стелити лепеху
Сьогодні, 18:15
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Сьогодні, 17:48
На Волині цьогоріч одружилися 13 неповнолітніх
Сьогодні, 17:40
Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО
26 березень, 09:57
Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти Подружжя з Волині розповіло, як вирощує у теплицях овочі і квіти
05 квітень, 10:00
На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО На Волині на волю випустили майже 200 фазанів. ФОТО
30 травень, 2020, 20:35
Секрети для початківців: волинянка розповіла про тонкощі вирощування винограду Секрети для початківців: волинянка розповіла про тонкощі вирощування винограду
30 квітень, 2020, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44
 0
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 18:30
 0
Волинський священник пояснив, чи обов’язково на Трійцю стелити лепеху
Сьогодні, 18:15
 0
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8