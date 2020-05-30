Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО





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Як повідомляють лісівники області, популяція птахів на Волині стає суттєвою, до кінця року лісівники ставлять собі амбітне, але цілком реальне завдання – збільшити поголів’я фазана на 200%.



Фазан – птах не місцевий. Проте лісівники спробували і, на їх переконання, в наших умовах приживається і почувається досить комфортно.



Фазанарії споруджені у ДП «ЛМГ «Звірівське», ДП «Горохівське ЛМГ», у дещо менших масштабах працюють над цим і в інших підприємствах. Протягом останніх двох років лісівники випустили на волю близько 3000 птахів. І це лише початок.



Зокрема, у фазанарії ДП «Горохівське ЛМГ» успішно вирощують фазанів з «волинським корінням». Якраз цей час – активний період народження малят.



Площа вольєра у ДП «Горохівське ЛМГ» – 0,6 га. Його розділили на 3 окремих зони – як у дитячому садочку: для зовсім маленьких пташенят, старших і маточного поголів’я.



«Чистокровні горохівські фазани» вже другий рік живуть у місцевих краях. Зараз у вольєрі – півтори тисячі особин. Значна частина – молодняк. Чекають і ще одного приплоду, адже настав період останньої кладки яєць.



Місцеві єгері дбають про малят, яким просто необхідні відповідні умови, збалансоване харчування, проведення профілактичних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Над вирощенням фазанів волинські лісівники працюють уже третій рік. Розпочиналося все із закупівлі кількох сотень особин, яких частково випускали у дику природу, а решту залишали у вольєрах для виведення маточного поголів’я.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.Як повідомляють лісівники області, популяція птахів на Волині стає суттєвою, до кінця року лісівники ставлять собі амбітне, але цілком реальне завдання – збільшити поголів’я фазана на 200%.Фазан – птах не місцевий. Проте лісівники спробували і, на їх переконання, в наших умовах приживається і почувається досить комфортно.Фазанарії споруджені у ДП «ЛМГ «Звірівське», ДП «Горохівське ЛМГ», у дещо менших масштабах працюють над цим і в інших підприємствах. Протягом останніх двох років лісівники випустили на волю близько 3000 птахів. І це лише початок.Зокрема, у фазанарії ДП «Горохівське ЛМГ» успішно вирощують фазанів з «волинським корінням». Якраз цей час – активний період народження малят.Площа вольєра у ДП «Горохівське ЛМГ» – 0,6 га. Його розділили на 3 окремих зони – як у дитячому садочку: для зовсім маленьких пташенят, старших і маточного поголів’я.«Чистокровні горохівські фазани» вже другий рік живуть у місцевих краях. Зараз у вольєрі – півтори тисячі особин. Значна частина – молодняк. Чекають і ще одного приплоду, адже настав період останньої кладки яєць.Місцеві єгері дбають про малят, яким просто необхідні відповідні умови, збалансоване харчування, проведення профілактичних заходів.

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