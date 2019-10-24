Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано





Анна Тимчук, учениця викладача Циган Л.П. стала лауреатом І ступеня у номінації «Фортепіано.Соло» своєї категорії, - пише



Творчі роботи оцінювало професійне журі, яке складалось з відомих музикантів, співаків, артистів, режисерів з України, США, Німеччини, Китаю, Аргентини, Польщі, Бразилії, Мексики, Сингапуру, Туреччини, Австрії, Іспанії та інших країн, а також провідних українських викладачів творчих дисциплін, керівників творчих колективів, діячів культури і мистецтва.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця Нововолинської школи мистецтв взяла участь в Міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі «Талантія» і здобула перемогу.Анна Тимчук, учениця викладача Циган Л.П. стала лауреатом І ступеня у номінації «Фортепіано.Соло» своєї категорії, - пише Буг з посиланням на сторінку Нововолинської школи мистецтв.Творчі роботи оцінювало професійне журі, яке складалось з відомих музикантів, співаків, артистів, режисерів з України, США, Німеччини, Китаю, Аргентини, Польщі, Бразилії, Мексики, Сингапуру, Туреччини, Австрії, Іспанії та інших країн, а також провідних українських викладачів творчих дисциплін, керівників творчих колективів, діячів культури і мистецтва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію