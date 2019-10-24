Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано
Сьогодні, 20:45
Учениця Нововолинської школи мистецтв взяла участь в Міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі «Талантія» і здобула перемогу.
Анна Тимчук, учениця викладача Циган Л.П. стала лауреатом І ступеня у номінації «Фортепіано.Соло» своєї категорії, - пише Буг з посиланням на сторінку Нововолинської школи мистецтв.
Творчі роботи оцінювало професійне журі, яке складалось з відомих музикантів, співаків, артистів, режисерів з України, США, Німеччини, Китаю, Аргентини, Польщі, Бразилії, Мексики, Сингапуру, Туреччини, Австрії, Іспанії та інших країн, а також провідних українських викладачів творчих дисциплін, керівників творчих колективів, діячів культури і мистецтва.
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Анна Тимчук, учениця викладача Циган Л.П. стала лауреатом І ступеня у номінації «Фортепіано.Соло» своєї категорії, - пише Буг з посиланням на сторінку Нововолинської школи мистецтв.
Творчі роботи оцінювало професійне журі, яке складалось з відомих музикантів, співаків, артистів, режисерів з України, США, Німеччини, Китаю, Аргентини, Польщі, Бразилії, Мексики, Сингапуру, Туреччини, Австрії, Іспанії та інших країн, а також провідних українських викладачів творчих дисциплін, керівників творчих колективів, діячів культури і мистецтва.
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