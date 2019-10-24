вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано

Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано
Учениця Нововолинської школи мистецтв взяла участь в Міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі «Талантія» і здобула перемогу.

Анна Тимчук, учениця викладача Циган Л.П. стала лауреатом І ступеня у номінації «Фортепіано.Соло» своєї категорії, - пише Буг з посиланням на сторінку Нововолинської школи мистецтв.

Творчі роботи оцінювало професійне журі, яке складалось з відомих музикантів, співаків, артистів, режисерів з України, США, Німеччини, Китаю, Аргентини, Польщі, Бразилії, Мексики, Сингапуру, Туреччини, Австрії, Іспанії та інших країн, а також провідних українських викладачів творчих дисциплін, керівників творчих колективів, діячів культури і мистецтва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: талант, конкурс, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві вчителька побила дитину з аутизмом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО
24 жовтень, 2019, 14:43
Претендентка на титул «Міс Україна» з Волині розкрила секрети ідеальної зовнішності. ФОТО Претендентка на титул «Міс Україна» з Волині розкрила секрети ідеальної зовнішності. ФОТО
20 серпень, 2019, 13:42
Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019» Волинянка – фіналістка конкурсу «Міс Україна-2019»
02 серпень, 2019, 17:02
Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка Волинянці, яка бере участь у конкурсі краси в Канаді, необхідна підтримка
30 червень, 2018, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
У Києві вчителька побила дитину з аутизмом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
 0
Юна волинянка – лауреат міжнародного конкурсу у грі на фортепіано
Сьогодні, 20:45
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
 0
Медіа
відео
1/8