Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 19 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 26-31°.
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У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 26-31°.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грози, зливи та град: на вихідних майже на всій території України погіршиться погода
У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
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