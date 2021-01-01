вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
У Волинській області завтра, 19 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 26-31°.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грози, зливи та град: на вихідних майже на всій території України погіршиться погода

У Луцьку завтра, у суботу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 18 червня
17 червень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
16 червень, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня
15 червень, 20:00
На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу
14 червень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
 0
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
 0
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8