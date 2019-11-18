У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це



ДІЗНАВАЧА ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 13 500 грн) – 2 посади:



- дізнавач сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;

- дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12 500 грн) – одна вакантна посада.



У поліції Волині працівникам пропонують:



- високу заробітну плату;



- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;



- перспективу кар’єрного зростання;



- можливість підвищити освітній рівень;



- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;



- дружню команду;



- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, здійснюється сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських ГУНП у Волинській області у період з 18 червня до 05 липня 2021 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. №1 (з 9.00 год. до 17.00 год. щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до структурних підроздів.Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.ДІЗНАВАЧА ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення) – 2 посади:- дізнавач сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;- дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення) – одна вакантна посада.У поліції Волині працівникам пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, здійснюється сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських ГУНП у Волинській області у період з 18 червня до 05 липня 2021 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. №1 (з 9.00 год. до 17.00 год. щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайтіДовідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:; та електронною адресою [email protected]

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