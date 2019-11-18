У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 18:30
ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до структурних підроздів.
Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.
ДІЗНАВАЧА ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 13 500 грн) – 2 посади:
- дізнавач сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;
- дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12 500 грн) – одна вакантна посада.
У поліції Волині працівникам пропонують:
- високу заробітну плату;
- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;
- перспективу кар’єрного зростання;
- можливість підвищити освітній рівень;
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;
- дружню команду;
- стабільну роботу.
Прийом оnline-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, здійснюється сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських ГУНП у Волинській області у період з 18 червня до 05 липня 2021 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. №1 (з 9.00 год. до 17.00 год. щодня окрім вихідних та святкових днів).
Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected]
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Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.
ДІЗНАВАЧА ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 13 500 грн) – 2 посади:
- дізнавач сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;
- дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12 500 грн) – одна вакантна посада.
У поліції Волині працівникам пропонують:
- високу заробітну плату;
- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;
- перспективу кар’єрного зростання;
- можливість підвищити освітній рівень;
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;
- дружню команду;
- стабільну роботу.
Прийом оnline-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, здійснюється сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських ГУНП у Волинській області у період з 18 червня до 05 липня 2021 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. №1 (з 9.00 год. до 17.00 год. щодня окрім вихідних та святкових днів).
Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected]
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Коментарі 2
зарплата має бути 30-40 тисяч, тоді прийдуть нормальтні і розумні працювати в поліцію.
Якщо люди, які пропонують ці посади, вважають зарплату 12500-13500 високою, то їм необхідно терміново звернутись до кваліфікованого психіатра.
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