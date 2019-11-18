вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ

У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до структурних підроздів.

Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.

ДІЗНАВАЧА ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 13 500 грн) – 2 посади:

- дізнавач сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;
- дізнавач сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГУНП у Волинській області (грошове забезпечення від 12 500 грн) – одна вакантна посада.

У поліції Волині працівникам пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;

- перспективу кар’єрного зростання;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.

Прийом оnline-анкети та документів, що подаються для участі в конкурсі, здійснюється сектором організації відбору та проведення атестування поліцейських ГУНП у Волинській області у період з 18 червня до 05 липня 2021 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. №1 (з 9.00 год. до 17.00 год. щодня окрім вихідних та святкових днів).

Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою [email protected]


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинська поліція, пошук роботи, вакантні посади
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зарплата має бути 30-40 тисяч, тоді прийдуть нормальтні і розумні працювати в поліцію.
Відповісти
Якщо люди, які пропонують ці посади, вважають зарплату 12500-13500 високою, то їм необхідно терміново звернутись до кваліфікованого психіатра.
Відповісти
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 18:30
Волинський священник пояснив, чи обов’язково на Трійцю стелити лепеху
Сьогодні, 18:15
Протягом 2-х років випустили на волю майже 3 тисячі птахів: як на Волині розводять фазанів. ФОТО
Сьогодні, 17:48
Схожі новини
На Волині шукають людей у поліцію. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ На Волині шукають людей у поліцію. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
18 листопад, 2019, 19:17
Ігор Поліщук шукає роботу для лучанки з кришталевою хворобою Ігор Поліщук шукає роботу для лучанки з кришталевою хворобою
11 червень, 02:37
Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО Волинські поліцейські викрили священника, який переробляв та збував зброю. ФОТО
10 червень, 16:32
На Рівненщині знайшли зловмисника, якого розшукувала волинська поліція На Рівненщині знайшли зловмисника, якого розшукувала волинська поліція
09 червень, 18:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
 0
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44
 0
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 18:30
 0
Волинський священник пояснив, чи обов’язково на Трійцю стелити лепеху
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8