Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати

Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.



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"Важливий указ президента України, що має просту суть, встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше ніж 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів", – сказав він у п'ятницю, 18 червня, під час виступу до Дня медика.



Президент заявив, що уряд почав готувати проект бюджету на 2022 рік, і висловив сподівання, що дані з його указу будуть враховані при формуванні бюджету. За словами Зеленського, нинішній указ стане одним із кроків на шляху збільшення зарплат медикам, доки вони не стануть справедливими.



Депутатка Луцькради від фракції "Громадянського Руху "СВІДОМІ" Алла Надточій на такі новини дивиться не дуже оптимістично. У своєму фейсбуці обраниця громади



"З його указу ми розуміємо, що підвищення заробітної плати медичним працівникам цього року не буде. Тому що чітко вказано, що президент лише сподівається, що уряд врахує дані з його указу при формуванні бюджету на 2022 рік, адже лише за таких умов можна передбачити збільшення витрат на медицину. Якщо б хотіли, щоб рівень заробітних плат медикам піднявся цього року, то треба було б вносити зміни в державний бюджет України. І обсяг видатків на медичну сферу мав би скласти більше 5% від ВВП. Лише тоді Національна служба здоров’я України змогла б скоригувати медичні пакетні послуги, куди й закладена оплата праці медичним працівникам.



"Тому такі заяви – це виключно маніпуляція громадською думкою, адже те, про що каже Зеленський, – це лише пропозиція. І реальним це може стати тільки, якщо вдасться передбачити відповідні кошти. Наші медики заслуговують набагато кращих умов праці та гідної її оплати! Шкода, що держава не ставить це у пріоритет" – сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідписав указ, який передбачає підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.Про це інформує ІА "Конкурент".

"Важливий указ президента України, що має просту суть, встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше ніж 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів", – сказав він у п'ятницю, 18 червня, під час виступу до Дня медика.Президент заявив, що уряд почав готувати проект бюджету на 2022 рік, і висловив сподівання, що дані з його указу будуть враховані при формуванні бюджету. За словами Зеленського, нинішній указ стане одним із кроків на шляху збільшення зарплат медикам, доки вони не стануть справедливими.Депутатка Луцькради від фракції "Громадянського Руху "СВІДОМІ"на такі новини дивиться не дуже оптимістично. У своєму фейсбуці обраниця громади написала , що сумнівається, чи справді матимуть медики вищі зарплати, як про це заявив Зеленський."З його указу ми розуміємо, що підвищення заробітної плати медичним працівникам цього року не буде. Тому що чітко вказано, що президент лише сподівається, що уряд врахує дані з його указу при формуванні бюджету на 2022 рік, адже лише за таких умов можна передбачити збільшення витрат на медицину. Якщо б хотіли, щоб рівень заробітних плат медикам піднявся цього року, то треба було б вносити зміни в державний бюджет України. І обсяг видатків на медичну сферу мав би скласти більше 5% від ВВП. Лише тоді Національна служба здоров’я України змогла б скоригувати медичні пакетні послуги, куди й закладена оплата праці медичним працівникам."Тому такі заяви – це виключно маніпуляція громадською думкою, адже те, про що каже Зеленський, – це лише пропозиція. І реальним це може стати тільки, якщо вдасться передбачити відповідні кошти. Наші медики заслуговують набагато кращих умов праці та гідної її оплати! Шкода, що держава не ставить це у пріоритет" – сказала вона.

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