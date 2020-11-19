На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
Поблизу села Верба Володимир-Волинського району автомобіль Audi злетів з проїжджої дороги у кювет.
Про це повідомляє "Буг".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 червня, за Володимиром.
Про потерпілих інформації немає. На місці автопригоди працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Буг".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 червня, за Володимиром.
Про потерпілих інформації немає. На місці автопригоди працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 19 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Сьогодні, 19:34
У Горохові нагородили медиків
Сьогодні, 19:31
Як правильно носити маску в літню спеку: поради фахівців
Сьогодні, 19:03
Зеленський обіцяє підняти медикам зарплати
Сьогодні, 18:44