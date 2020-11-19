На Волині Audi злетів з дороги у кювет





Про це повідомляє



Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 червня, за Володимиром.



Про потерпілих інформації немає. На місці автопригоди працює поліція.

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