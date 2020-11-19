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На Волині Audi злетів з дороги у кювет

На Волині Audi злетів з дороги у кювет
Поблизу села Верба Володимир-Волинського району автомобіль Audi злетів з проїжджої дороги у кювет.

Про це повідомляє "Буг".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 18 червня, за Володимиром.

Про потерпілих інформації немає. На місці автопригоди працює поліція.

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Теги: Володимир, легковик, аварія
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