У Києві вчителька побила дитину з аутизмом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
У Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався.
Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю.
Відео у соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, аби надати розголосу цьому прикрому випадку. Проце пише OBOZREVATEL.
На кадрах видно, що педагогиня Олена Слабко просто в класі била маленького хлопчика по спині й руках, а також штовхала його. Дитина намагалася взяти іграшки, але жінка не давала цього зробити.
Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, нині проводиться відповідна перевірка.
В інцидент вже втрутився народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко. За його словами, цей випадок стане предметом розслідування ТСК. "Так само ми звертаємося до правоохоронних органів", - додав він.
За інформацією Сушка, асистентці вчительки в управлінні освіти Шевченківського району нібито загрожують кримінальними провадженнями за те, що не зупинила вчительку.
Заступник директора школи №58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив, що нині проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.
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Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю.
Відео у соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, аби надати розголосу цьому прикрому випадку. Проце пише OBOZREVATEL.
На кадрах видно, що педагогиня Олена Слабко просто в класі била маленького хлопчика по спині й руках, а також штовхала його. Дитина намагалася взяти іграшки, але жінка не давала цього зробити.
Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, нині проводиться відповідна перевірка.
В інцидент вже втрутився народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко. За його словами, цей випадок стане предметом розслідування ТСК. "Так само ми звертаємося до правоохоронних органів", - додав він.
За інформацією Сушка, асистентці вчительки в управлінні освіти Шевченківського району нібито загрожують кримінальними провадженнями за те, що не зупинила вчительку.
Заступник директора школи №58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив, що нині проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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