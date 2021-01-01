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У Києві вчителька побила дитину з аутизмом. ВІДЕО

У Києві вчителька побила дитину з аутизмом. ВІДЕО
У Києві вчителька побила хлопчика з аутизмом, бо той її не слухався.

Інцидент стався в інклюзивному класі київської школи №58. У цьому класі навчаються дві дитини з інвалідністю.

Відео у соцмережах оприлюднила асистентка вчительки, аби надати розголосу цьому прикрому випадку. Проце пише OBOZREVATEL.

На кадрах видно, що педагогиня Олена Слабко просто в класі била маленького хлопчика по спині й руках, а також штовхала його. Дитина намагалася взяти іграшки, але жінка не давала цього зробити.

Є дані, що такі інциденти з побиттям дітей відбувалися систематично, нині проводиться відповідна перевірка.

В інцидент вже втрутився народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків порушення прав дітей Павло Сушко. За його словами, цей випадок стане предметом розслідування ТСК. "Так само ми звертаємося до правоохоронних органів", - додав він.

За інформацією Сушка, асистентці вчительки в управлінні освіти Шевченківського району нібито загрожують кримінальними провадженнями за те, що не зупинила вчительку.

Заступник директора школи №58 Володимир Мельниченко в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомив, що нині проводиться перевірка, а вчителька перебуває у відпустці.


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Теги: вчителька била дитину з аутизмом, Київ, Олена Слабко
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