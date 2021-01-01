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У волинському перинатальному центрі з'явиться первинна ланка: тут можна буде стати на облік до педіатра

У волинському перинатальному центрі з'явиться первинна ланка: тут можна буде стати на облік до педіатра
Сьогодні, 18 червня,у переддень професійного свята у медичному об'єднанні у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства та дитинства відзначили приємну подію. Так, цими днями на облік у поліклінічне відділення закладу стала тисячна вагітна у цьому році.
Про це повідомляє персслужба облради.

Генеральна директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства" Ірина Горавська розповіла, що минулого року тисяча майбутніх мам на обліку у них з'явилась лише наприкінці серпня.
«У цьому ж році на початку червня ми маємо на обліку уже тисяча пацієнток. Це говорить про те, що нам довіряють і у нас хочуть народжувати", - наголосила вона.

Тисячною пацієнткою стала Діана Сиротюк з Луцького району. Цього святкового дня їй було вручено подарунки від керівництва закладу. Ірина Горавська подякувала майбутній мамі за те, що вона обрала саме цей заклад та наголосила, що тут вона отримає гарну перспективу для свого малюка у майбутньому.

«Ми будемо раді вас бачити з вашими новонародженими дітками на обліку в обласній дитячій лікарні. Наприкінці серпня у нашому закладі з'явиться первинна ланка медицини, тобто у нас будуть штатні педіатри, які братимуть на облік ваших діток. І будь які мінімальні проблеми, які не дай Боже виникатимуть із вашою малечею, будуть дуже швидко вирішуватись. Для батьків буде дуже зручно мати свого дільничного педіатра в такому закладі, який надає повний спектр допомоги від народження і до 18 років. Скажу навіть більше. Наші лікарі сьогодні здобувають спеціалізацію лікування дорослого населення і в перспективі наш заклад буде мультидисциплінарним. Ми зможемо надавати допомогу всім верствам населення від лікування непліддя, супроводу вагітності, народження діток і подальший супровід їх упродовж усього життя. За цим майбутнє, так працюють у всіх розвинених країнах Європи», - резюмувала вона.

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Теги: перинатальний центр, відкриття первинної ланки
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