ЗНО-2021: тести з математики провалила третина випускників
Сьогодні, 23:12
В Україні у 2021 році найбільше випускників не подолали поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики. На другому місці - іспанська мова.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у п'ятницю, 18 червня.
«Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовими балами, з математики - 10, з фізики - 12», - сказано в повідомленні.
Поріг «склав/не склав» з усіх учасників ЗНО не подолали:
• з англійської мови - 10,68%,
• з іспанської мови - 15,79%,
• з німецької мови - 11,49%,
• з французької мови - 8,94%,
• з математики - 31,11%,
• з фізики - 8,33%.
Учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.
Відзначимо, у 2020 році поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.
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Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у п'ятницю, 18 червня.
«Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовими балами, з математики - 10, з фізики - 12», - сказано в повідомленні.
Поріг «склав/не склав» з усіх учасників ЗНО не подолали:
• з англійської мови - 10,68%,
• з іспанської мови - 15,79%,
• з німецької мови - 11,49%,
• з французької мови - 8,94%,
• з математики - 31,11%,
• з фізики - 8,33%.
Учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.
Відзначимо, у 2020 році поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.
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