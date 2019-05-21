ЗНО-2021: тести з математики провалила третина випускників





Про це



«Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовими балами, з математики - 10, з фізики - 12», - сказано в повідомленні.



Поріг «склав/не склав» з усіх учасників ЗНО не подолали:

• з англійської мови - 10,68%,

• з іспанської мови - 15,79%,

• з німецької мови - 11,49%,

• з французької мови - 8,94%,

• з математики - 31,11%,

• з фізики - 8,33%.



Учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.



Відзначимо, у 2020 році поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у 2021 році найбільше випускників не подолали поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики. На другому місці - іспанська мова.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у п'ятницю, 18 червня.«Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовими балами, з математики - 10, з фізики - 12», - сказано в повідомленні.Поріг «склав/не склав» з усіх учасників ЗНО не подолали:• з англійської мови - 10,68%,• з іспанської мови - 15,79%,• з німецької мови - 11,49%,• з французької мови - 8,94%,• з математики - 31,11%,• з фізики - 8,33%.Учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.Відзначимо, у 2020 році поріг «склав/не склав» на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.

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