РНБО ввела санкції проти бізнесменів Фукса і Фірташа



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Рада нацбезпеки і оборони ввела повний пакет санкцій проти бізнесмена Павла Фукса, які можна застосувати згідно з українським законодавством. Також санкції впровадили щодо Дмитра Фірташа. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.



РНБО також анулювала чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів, три рудних ліцензії.



Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а щодо Фірташа – за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії. Санкції наклали і на російські військові підприємства, які використовують цей титан.



"Повертаючись до 19 ліцензій, відносно яких було прийнято рішення раніше, я вам можу сказати, що коли кажуть, що в країні складно зареєструвати бізнес - це абсолютно не відповідає дійсності. Наприклад, 6 грудня 2018 року, одна людина, його звати Віталій Євгенович, не буду називати прізвище, зумів зареєструвати в один день 19 компаній, які зареєстровані в місті Александрії, і через дуже короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні, які були позбавлені на минулих засіданнях. Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники РФ, ми на цьому наголошували, і сьогодні як результат цих перевірок відносно російського бізнесмена Павла Фукса було введено повний комплекст санкцій, які ми можемо застосувати згідно нашого законодавства. Саме за участь в цих процесах", - повідомив Данілов.



Фукс був одним із близьких друзів померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.



Щодо Фірташа також застосували повний пакет санкцій. Вони стосуються його участі в титановому бізнесі.

"Ми не допустимо, щоб люди, які в незаконний спосіб отримували преференції від держави і не має значення, коли це відбувалося, чи за часів Віктора Федоровича, чи за часів Петра Олексійовича - надра це наш стратегічний ресурс. Всі громадяни України є власниками цих надр", - заявив секретар РНБО.



Данілов додав, що вперше за 30 років незалежності України державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та добуток сирої нафти. Засновники цих компаній, як сказав Данілов, знаходяться на "всім нам добре відомих островах".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Анульовано чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів і три рудних ліцензії.Про це пише lb.ua. Рада нацбезпеки і оборони ввела повний пакет санкцій проти бізнесмена, які можна застосувати згідно з українським законодавством. Також санкції впровадили щодоПро це на брифінгу повідомив секретар РНБОРНБО також анулювала чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів, три рудних ліцензії.Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а щодо Фірташа – за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії. Санкції наклали і на російські військові підприємства, які використовують цей титан."Повертаючись до 19 ліцензій, відносно яких було прийнято рішення раніше, я вам можу сказати, що коли кажуть, що в країні складно зареєструвати бізнес - це абсолютно не відповідає дійсності. Наприклад, 6 грудня 2018 року, одна людина, його звати Віталій Євгенович, не буду називати прізвище, зумів зареєструвати в один день 19 компаній, які зареєстровані в місті Александрії, і через дуже короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні, які були позбавлені на минулих засіданнях. Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники РФ, ми на цьому наголошували, і сьогодні як результат цих перевірок відносно російського бізнесмена Павла Фукса було введено повний комплекст санкцій, які ми можемо застосувати згідно нашого законодавства. Саме за участь в цих процесах", - повідомив Данілов.Фукс був одним із близьких друзів померлого мераЩодо Фірташа також застосували повний пакет санкцій. Вони стосуються його участі в титановому бізнесі."Ми не допустимо, щоб люди, які в незаконний спосіб отримували преференції від держави і не має значення, коли це відбувалося, чи за часів Віктора Федоровича, чи за часів Петра Олексійовича - надра це наш стратегічний ресурс. Всі громадяни України є власниками цих надр", - заявив секретар РНБО.Данілов додав, що вперше за 30 років незалежності України державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу та добуток сирої нафти. Засновники цих компаній, як сказав Данілов, знаходяться на "всім нам добре відомих островах".

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