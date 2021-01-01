У Володимирі – Волинському буде загальноміське опитування щодо перейменування міста





18-го червня в міськраді Володимира-Волинського провели нараду з вивчення питання повернення історичної назви місту. На засідання через відеозв’язок запросили київського кандидата історичних наук Віталія Скальського та доктора історичних наук з Переяслава Віталія Коцура. Про це пише видання



На засіданні ознайомилися з досвідом перейменування міста Переяслава, вислухали наукову довідку щодо походження початкової назви Володимира та визначили завдання керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.



Переяславський історик розповів про процес перейменування його міста, яке відбулося декілька років тому. За словами Коцура, спочатку група, яка займалася поверненням історичної назви Переяславу-Хмельницькому, зіткнулася з непорозумінням з боку містян.



“Більшість мешканців не розуміли, що повернення історичної назви місту не змусить їх витрачати кошти на заміну всіх документів. Після довгих пояснень та обговорень, ми все-таки дійшли до порозуміння, – каже історик.



Віталій Скальський нагадав, що приставка “Волинський” була додана місту ще за часів Російської імперії і в часи незалежності України не може бути актуальною.



Щодо назви “Ладомир”, яка була буцімто ще за князівських часів, за словами київського історика, – вигадка, і в жодному історичному джерелі ця назва, як офіційна, не була записана.



Члени комісії пропонували зробити анкетування в різних формах (електронній та письмовій) усіх міських жителів від 16-ти або 18-ти років, яке дасть точні показники погодження перейменування з боку громади.



Процес масштабного опитування детально розроблятиметься на наступних зборах комісії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимирчан опитуватимуть стосовно перейменування міста.18-го червня в міськраді Володимира-Волинського провели нараду з вивчення питання повернення історичної назви місту. На засідання через відеозв’язок запросили київського кандидата історичних наукта доктора історичних наук з Переяслава. Про це пише видання БУГ. На засіданні ознайомилися з досвідом перейменування міста Переяслава, вислухали наукову довідку щодо походження початкової назви Володимира та визначили завдання керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.Переяславський історик розповів про процес перейменування його міста, яке відбулося декілька років тому. За словами Коцура, спочатку група, яка займалася поверненням історичної назви Переяславу-Хмельницькому, зіткнулася з непорозумінням з боку містян.“Більшість мешканців не розуміли, що повернення історичної назви місту не змусить їх витрачати кошти на заміну всіх документів. Після довгих пояснень та обговорень, ми все-таки дійшли до порозуміння, – каже історик.Віталій Скальський нагадав, що приставка “Волинський” була додана місту ще за часів Російської імперії і в часи незалежності України не може бути актуальною.Щодо назви “Ладомир”, яка була буцімто ще за князівських часів, за словами київського історика, – вигадка, і в жодному історичному джерелі ця назва, як офіційна, не була записана.Члени комісії пропонували зробити анкетування в різних формах (електронній та письмовій) усіх міських жителів від 16-ти або 18-ти років, яке дасть точні показники погодження перейменування з боку громади.Процес масштабного опитування детально розроблятиметься на наступних зборах комісії.

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