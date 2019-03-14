Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО





На постері розташувався напис "Хімія – це ніколи не нудно. Вступай у Водник!", а разом із ним і формула етанолу (етилового спирту).



Це зображення одразу ж розлетілося мережею. Користувачі Інтернету висловили свою думку щодо цього. Одні сприйняли рекламу, як пропаганду алкоголю, а інші визнали її дуже креативною.



Керівництво університету стверджує, що реклама спрацювала. Вони отримали очікуваний результат, адже тепер про них говорять по всій країні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний університет водного господарства та природокористування, що знаходиться у Рівному, у своїй рекламі використав формулу спирту та спровокував скандал. Про це повідомляє " Дивогляд " із посиланням на Facebook Типове Рівне.На постері розташувався напис "Хімія – це ніколи не нудно. Вступай у Водник!", а разом із ним і формула етанолу (етилового спирту).Це зображення одразу ж розлетілося мережею. Користувачі Інтернету висловили свою думку щодо цього. Одні сприйняли рекламу, як пропаганду алкоголю, а інші визнали її дуже креативною.Керівництво університету стверджує, що реклама спрацювала. Вони отримали очікуваний результат, адже тепер про них говорять по всій країні.

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