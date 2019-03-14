вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО

Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО
Національний університет водного господарства та природокористування, що знаходиться у Рівному, у своїй рекламі використав формулу спирту та спровокував скандал. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на Facebook Типове Рівне.

На постері розташувався напис "Хімія – це ніколи не нудно. Вступай у Водник!", а разом із ним і формула етанолу (етилового спирту).

Це зображення одразу ж розлетілося мережею. Користувачі Інтернету висловили свою думку щодо цього. Одні сприйняли рекламу, як пропаганду алкоголю, а інші визнали її дуже креативною.

Керівництво університету стверджує, що реклама спрацювала. Вони отримали очікуваний результат, адже тепер про них говорять по всій країні.
Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РІвненстький університет, банер, формула спирту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО
Сьогодні, 03:38
Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на 100 млн дол
Сьогодні, 02:30
У Володимирі – Волинському буде загальноміське опитування щодо перейменування міста
Сьогодні, 01:14
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Фукса і Фірташа
Сьогодні, 00:18
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене» У Харкові біля консульства РФ розмістили банер із зображенням Криму та написом «Крадене»
28 лютий, 07:19
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
14 березень, 2019, 10:06
«Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку «Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку
14 березень, 2019, 09:09
У Луцьку виявили незаконну рекламу У Луцьку виявили незаконну рекламу
25 січень, 2019, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рівненський «водник» рекламував себе банерами з формулою спирту.ФОТО
Сьогодні, 03:38
 0
Білий дім заморозив надання Україні військової допомоги на 100 млн дол
Сьогодні, 02:30
 0
У Володимирі – Волинському буде загальноміське опитування щодо перейменування міста
Сьогодні, 01:14
 0
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Фукса і Фірташа
Сьогодні, 00:18
 0
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8