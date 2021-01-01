Повідомили, що зможуть побачити туристи в Олицькому замку на Волині.ВІДЕО

Олександр Прендецький, благоустроєм території навколо замку та подвір'я займається громада.



Уперше ворота замку відкриють для містян та гостей на День Конституції України. Зі слів голови громади, 28 червня в замку планують провести фестиваль "Олицька Переберія" в стилі Середньовіччя.



У день відкриття замку для туристів – відвідувачів пускатимуть винятково на територію, а приміщення палацу будуть закриті, говорить директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко. Із її слів, для відвідувачів будуть доступні екскурсії – оглядова та театралізована підземеллями, а також музейна зона з гутірками, лекторії, майстер-класи, банерна виставка з історією замку.



Як розповіла волинська історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко, Олицький замок почав будувати князь Микола Радзивіл "Чорний" у 16 столітті. Справу продовжили нащадки. Згодом приміщення тричі реконструювали. З її слів, останнє відновлення розпочалося у 1880-му році та тривало 30 років.



Центральний вхід сучасного замку в Олиці був з іншого боку. "По обидві сторони два бастіони, всього в Олицькому замку чотири бастіони", – розповіла Тетяна Яцечко-Блаженко.



Зайшовши через центральні ворота відвідувачі потраплятимуть у внутрішній дворик, навколо якого чотири палаци. Усі вони поєднані між собою: один триповерховий, інші у два поверхи. Окрім помешкань, тут були виробничі приміщення, говорить історикиня.



"Збереглися до нашого часу зображення інтер’єру – китайська зала. На фото кінця 19 століття можемо побачити китайський салон. Усі меблі були привезені з Китаю", – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.



Замок зруйнували в 1760 році російські війська, які переслідували правителя Радзивіла, розповіла історик Тетяна Яцечко-Блаженко. Нащадки відбудували його. За її словами, завдяки медзакладу, який тут функціонував і обслуговував будівлю, приміщення вдалося зберегти.



Гроші на реставрацію замку планували отримати із держбюджету, повідомив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Із його слів, заявку на це подавали, проте отримали відмову через те, що фортеця є комунальним об'єктом, а не державним. Із приводу фінансування відновлення палацу наразі тривають перемовини, додав голова облради.



Процес передачі замку від медзакладу на баланс обласного краєзнавчого музею триває, процедуру планують завершити цього літа, додала директорка музею Оксана Важатко.







Яким у давнину був Олицький замок, який держава планує відреставрувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замок у селищі Олика Луцького району вперше відкриють для відвідування туристів. До огляду готові представити внутрішній двір фортеці. Як розповів Суспільному голова Олицької селищної ради, благоустроєм території навколо замку та подвір'я займається громада.Уперше ворота замку відкриють для містян та гостей на День Конституції України. Зі слів голови громади, 28 червня в замку планують провести фестиваль "Олицька Переберія" в стилі Середньовіччя.У день відкриття замку для туристів – відвідувачів пускатимуть винятково на територію, а приміщення палацу будуть закриті, говорить директорка Волинського краєзнавчого музею. Із її слів, для відвідувачів будуть доступні екскурсії – оглядова та театралізована підземеллями, а також музейна зона з гутірками, лекторії, майстер-класи, банерна виставка з історією замку.Як розповіла волинська історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко, Олицький замок почав будувати князь"Чорний" у 16 столітті. Справу продовжили нащадки. Згодом приміщення тричі реконструювали. З її слів, останнє відновлення розпочалося у 1880-му році та тривало 30 років.Центральний вхід сучасного замку в Олиці був з іншого боку. "По обидві сторони два бастіони, всього в Олицькому замку чотири бастіони", – розповілаЗайшовши через центральні ворота відвідувачі потраплятимуть у внутрішній дворик, навколо якого чотири палаци. Усі вони поєднані між собою: один триповерховий, інші у два поверхи. Окрім помешкань, тут були виробничі приміщення, говорить історикиня."Збереглися до нашого часу зображення інтер’єру – китайська зала. На фото кінця 19 століття можемо побачити китайський салон. Усі меблі були привезені з Китаю", – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.Замок зруйнували в 1760 році російські війська, які переслідували правителя Радзивіла, розповіла історик Тетяна Яцечко-Блаженко. Нащадки відбудували його. За її словами, завдяки медзакладу, який тут функціонував і обслуговував будівлю, приміщення вдалося зберегти.Гроші на реставрацію замку планували отримати із держбюджету, повідомив голова Волинської обласної ради. Із його слів, заявку на це подавали, проте отримали відмову через те, що фортеця є комунальним об'єктом, а не державним. Із приводу фінансування відновлення палацу наразі тривають перемовини, додав голова облради.Процес передачі замку від медзакладу на баланс обласного краєзнавчого музею триває, процедуру планують завершити цього літа, додала директорка музею Оксана Важатко.

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