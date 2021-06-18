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Чому одних людей комарі кусають постійно, а інших – ні: поради, як не стати їх жертвою

Чому одних людей комарі кусають постійно, а інших – ні: поради, як не стати їх жертвою
До деяких людей за все літо може не причепитися жоден комар.
На інших же не залишається живого місця – хочеться розчухати все тіло через укуси.

Чому так відбувається, пояснює Українська правда.Життя.

В основному вибір жертви комара пов'язаний з невидимим хімічним складом повітря навколо нас. Комахи використовують це середовище, щоб знаходити людей. Вони стежать за тонкими хімічними слідами, які залишають наші тіла. Зокрема, комарі покладаються на вуглекислий газ.

"Комарі починають орієнтуватися на вуглекислий газ і летіти проти вітру, оскільки вони відчувають більш високі концентрації CO2, ніж є зазвичай в повітрі", – розповідає Йооп ван Лун, ентомолог з Університету Вагенінген в Нідерландах.

Завдяки вуглекислому газу комарі можуть "занюхати" ціль на відстані до 50 метрів. А от коли комахи наближаються до групи людей приблизно на 1 метр, тоді вони починають перебирати.

Вони керуються багатьма чинниками, які варіюються від людини до людини, включаючи температуру шкіри, наявність водяної пари, що випаровується через шкіру, і колір.

Вчені вважають, що найбільш важливі змінні, на які комарі покладаються при виборі однієї людини, а не іншого, – це хімічні сполуки, що виробляються колоніями мікробів, які живуть на нашій шкірі.

"Бактерії перетворюють виділення наших потових залоз в леткі сполуки, які через повітря потрапляють в нюхову систему комарів", – розповідає ван Лун.

Незначні відмінності в складі хімічних букетів на шкірі можуть пояснити, чому одних людей комарі кусають більше, а інших менше.
Наприклад, чоловіків з великою різноманітністю шкірних мікробів комарі кусають менше, ніж чоловіків з меншою різноманітністю. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE.

За словами вчених, склад цих мікробних колоній може змінюватися з часом, особливо якщо людина захворіє.

Ми не можемо контролювати склад мікробіому на шкірі, але дослідники дали декілька порад, як зробити так, щоб комарі кусали менше:
• комарам подобається чорний колір,
• комарів більше приваблюють люди, які витрачають багато енергії. Підвищене виділення вуглекислого газу (через важке дихання) і молочної кислоти (побічний продукт підвищеної фізичної активності) привертає увагу комарів;
• люди з високим рівнем метаболізму приманюють більше комарів.

"Ось чому бігуни або люди, які тренуються, привертають увагу багатьох комарів, а люди, які лежать на задньому дворі, для них менш цікаві", – розповідає Джонатан Дей, професор медичної ентомології Університету Флориди.

Поради
Якщо ви хочете запобігти укусам комарів, треба носити одяг, який закриває якомога більшу частину шкіри.

Ви також можете намагатися уникати місць проживання комарів, таких як водно-болотні угіддя та ліси.

Якщо вам потрібно вийти на вулицю, коли комарі шукають їжу, ви можете використовувати репелент від комах, щоб вони вас не вкусили.

Є також кілька інших способів запобігти укусам комарів:
• використовуйте вентилятор, щоб комарі не літали поруч з вами.
• запаліть свічку без запаху;
• уникайте застою води на своїй ділянці, перевертаючи порожні відра, горщики тощо.


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Теги: укуси комарів, поради вчених
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