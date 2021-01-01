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До кінця року у Луцьку завершать реконструкцію трьох скверів

До кінця року у Луцьку завершать реконструкцію трьох скверів
До кінця цього року в Луцьку планують завершити реконструкцію трьох скверів. Про це пише ІА "Волинські новини".

Як повідомила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, у межах Програми розвитку збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-25 роки, облаштують три сквери: сквер авіаторів, що на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського; сквер перед головним входом у школу № 26 на вулиці Кравчука та на території готелю «Профспілковий» на проспекті Відродження.

«У цьому розділі Програми сконцентровані найбільші суми фінансування. Тому що, власне, саджанці коштують відносно недорого – декілька тисяч за одиницю, але, згідно із чинними нормативними документами у галузі зеленого будівництва, в містах ми маємо право висаджувати лише крупноміри, а їх вартість – від 2 до 5 тисяч.

Найбільш дороговартісним є догляд за зеленими насадженнями, санітарна обрізка дерев тощо», – розповіла головне екологиня.

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Теги: реконструкція скверів Луцьк
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