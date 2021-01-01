Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 18 червня 2021 року в Україні зафіксували 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 у дітей та 41 у медпрацівників.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 571 особа;◾️ летальних випадків – 40;◾️ одужало – 2 736 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 26 463 особи,◾️ методом ІФА – 8 608 осіб,◾️ експрес-тестами – 14 559 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 229 044 особи;◾️ одужало – 2 150 708 осіб;◾️ летальних випадків – 51 992;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 656 207.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 202 випадки;Вінницька область – 13 випадків;Волинська область – 32 випадки;Дніпропетровська область – 44 випадки;Донецька область – 23 випадки;Житомирська область – 20 випадків;Закарпатська область – 15 випадків;Запорізька область – 42 випадки;Івано-Франківська область – 11 випадків;Київська область – 41 випадок;Кіровоградська область – 10 випадків;Луганська область – 9 випадків;Львівська область – 61 випадок;Миколаївська область – 44 випадки;Одеська область – 33 випадки;Полтавська область – 21 випадок;Рівненська область – 21 випадок;Сумська область – 19 випадків;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 63 випадки;Херсонська область – 30 випадків;Хмельницька область – 32 випадки;Черкаська область – 26 випадків;Чернівецька область – 24 випадки;Чернігівська область – 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.