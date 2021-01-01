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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 18 червня 2021 року в Україні зафіксували 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 23 у дітей та 41 у медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 571 особа;
◾️ летальних випадків – 40;
◾️ одужало – 2 736 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 26 463 особи,
◾️ методом ІФА – 8 608 осіб,
◾️ експрес-тестами – 14 559 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 229 044 особи;
◾️ одужало – 2 150 708 осіб;
◾️ летальних випадків – 51 992;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 202 випадки;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 32 випадки;
Дніпропетровська область – 44 випадки;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 42 випадки;
Івано-Франківська область – 11 випадків;
Київська область – 41 випадок;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Миколаївська область – 44 випадки;
Одеська область – 33 випадки;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 19 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 32 випадки;
Черкаська область – 26 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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