Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Зокрема, прогнозують, що уночі 20 червня на Волині буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.



Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 червня, у перший день свята Трійці синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Зокрема, прогнозують, що уночі 20 червня на Волині буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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