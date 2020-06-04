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Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня

Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня
У неділю, 20 червня, у перший день свята Трійці синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, прогнозують, що уночі 20 червня на Волині буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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Теги: Трійця, погода, прогноз
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