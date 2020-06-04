Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 20 червня, у перший день свята Трійці синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, прогнозують, що уночі 20 червня на Волині буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, прогнозують, що уночі 20 червня на Волині буде без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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