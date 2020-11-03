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П'янючий чоловік на Audi А6 серед ночі їздив Луцьком з вимкненими фарами

П'янючий чоловік на Audi А6 серед ночі їздив Луцьком з вимкненими фарами
У ніч на 19 червня волинські патрульні виявили трьох водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

Так, у селі Струмівка, на вулиці Рівненській, поліцейські зупинили автомобіль Dacia Sandero, в якого номерний знак не відповідав вимогам державного стандарту.

У керманича інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці події чи у медичному закладі, водій відмовився.

Згодом, патрулюючи вулицею Конякіна, що у Луцьку, поліцейські виявили автомобіль ВАЗ 21011, водій якого керував із порушенням ПДР.

Під час спілкування із керманичем у нього також виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Іншого водія інспектори виявили на проспекті Соборності. Тут кермувальник Audi А6 їхав без ввімкненого ближнього світла фар в темну пору доби, чим порушував правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм, останній не пред'явив посвідчення водія та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки. Результат позитивний – 2,88 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

У результаті, на всіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Зауважимо, за січень-травень на території Волинській області зареєстровано 24 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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