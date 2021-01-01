Греція змінила правила в'їзду в країну для туристів





Про це інформує агенство



Деталі



Парки розваг та дитячі ігрові майданчики знову відкриваються в суботу з деякими обмеженнями по охороні здоров’я, так само як і оздоровчі послуги, оскільки вони пов’язані з туризмом.



Серед інших оголошених змін, що стосуються туризму: працівники туристичної індустрії, які ще не пройшли вакцинацію, повинні будуть проходити самотестування двічі в тиждень. Держава оплатить перший тест, а другий — роботодавець.



Що стосується в’їзду туристів до Греції, діти у віці до 12 років з супроводом, які прибувають з країн, що входять в так званий “зелений список” COVID-19, не повинні будуть надавати негативний тест на коронавірус. Дітям до 6 років, які прибули з країн, внесених до “жовтого” та “червоного” списків, теж не обов’язково надавати тест.



Усім дорослим туристам, які прибувають до Греції з “зелених” країн, досить буде здати експрес-тест на COVID-19 та показати негативний результат.



Кінотеатри також можуть відкритися 1 липня з максимальною місткістю 50%.



Щеплені люди з сертифікатом про вакцинацію тепер можуть займатися в спортзалах без маски.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше на цьому тижні уряд Греції оголосив про подальші скасування соціальних обмежень, введених в зв’язку з пандемією коронавірусу, які вступлять в силу сьогодні, 19 червня.Про це інформує агенство ANA-MPA ДеталіПарки розваг та дитячі ігрові майданчики знову відкриваються в суботу з деякими обмеженнями по охороні здоров’я, так само як і оздоровчі послуги, оскільки вони пов’язані з туризмом.Серед інших оголошених змін, що стосуються туризму: працівники туристичної індустрії, які ще не пройшли вакцинацію, повинні будуть проходити самотестування двічі в тиждень. Держава оплатить перший тест, а другий — роботодавець.Що стосується в’їзду туристів до Греції, діти у віці до 12 років з супроводом, які прибувають з країн, що входять в так званий “зелений список” COVID-19, не повинні будуть надавати негативний тест на коронавірус. Дітям до 6 років, які прибули з країн, внесених до “жовтого” та “червоного” списків, теж не обов’язково надавати тест.Усім дорослим туристам, які прибувають до Греції з “зелених” країн, досить буде здати експрес-тест на COVID-19 та показати негативний результат.Кінотеатри також можуть відкритися 1 липня з максимальною місткістю 50%.Щеплені люди з сертифікатом про вакцинацію тепер можуть займатися в спортзалах без маски.

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