Греція змінила правила в'їзду в країну для туристів
Сьогодні, 15:45
Раніше на цьому тижні уряд Греції оголосив про подальші скасування соціальних обмежень, введених в зв’язку з пандемією коронавірусу, які вступлять в силу сьогодні, 19 червня.
Про це інформує агенство ANA-MPA.
Деталі
Парки розваг та дитячі ігрові майданчики знову відкриваються в суботу з деякими обмеженнями по охороні здоров’я, так само як і оздоровчі послуги, оскільки вони пов’язані з туризмом.
Серед інших оголошених змін, що стосуються туризму: працівники туристичної індустрії, які ще не пройшли вакцинацію, повинні будуть проходити самотестування двічі в тиждень. Держава оплатить перший тест, а другий — роботодавець.
Що стосується в’їзду туристів до Греції, діти у віці до 12 років з супроводом, які прибувають з країн, що входять в так званий “зелений список” COVID-19, не повинні будуть надавати негативний тест на коронавірус. Дітям до 6 років, які прибули з країн, внесених до “жовтого” та “червоного” списків, теж не обов’язково надавати тест.
Усім дорослим туристам, які прибувають до Греції з “зелених” країн, досить буде здати експрес-тест на COVID-19 та показати негативний результат.
Кінотеатри також можуть відкритися 1 липня з максимальною місткістю 50%.
Щеплені люди з сертифікатом про вакцинацію тепер можуть займатися в спортзалах без маски.
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Про це інформує агенство ANA-MPA.
Деталі
Парки розваг та дитячі ігрові майданчики знову відкриваються в суботу з деякими обмеженнями по охороні здоров’я, так само як і оздоровчі послуги, оскільки вони пов’язані з туризмом.
Серед інших оголошених змін, що стосуються туризму: працівники туристичної індустрії, які ще не пройшли вакцинацію, повинні будуть проходити самотестування двічі в тиждень. Держава оплатить перший тест, а другий — роботодавець.
Що стосується в’їзду туристів до Греції, діти у віці до 12 років з супроводом, які прибувають з країн, що входять в так званий “зелений список” COVID-19, не повинні будуть надавати негативний тест на коронавірус. Дітям до 6 років, які прибули з країн, внесених до “жовтого” та “червоного” списків, теж не обов’язково надавати тест.
Усім дорослим туристам, які прибувають до Греції з “зелених” країн, досить буде здати експрес-тест на COVID-19 та показати негативний результат.
Кінотеатри також можуть відкритися 1 липня з максимальною місткістю 50%.
Щеплені люди з сертифікатом про вакцинацію тепер можуть займатися в спортзалах без маски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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