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Прокуратура перевірила законність у діях поліції Волині при затриманні людей. РЕЗУЛЬТАТИ

Прокуратура перевірила законність у діях поліції Волині при затриманні людей. РЕЗУЛЬТАТИ
Органи Волинської обласної прокуратури провели перевірку дотримання вимог чинного законодавства при доставленні та адміністративному затриманні правопорушників працівниками територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

З'ясувалося, що упродовж 5 місяців 2021 року у зв’язку із вчиненням правопорушень органи поліції Волині адміністративно затримали та доставили до відділів і відділень поліції 786 осіб.

При цьому поліцейські допустили 7 випадків безпідставного затримання громадян, стосовно яких адміністративні справи закрито за відсутності складів правопорушення, та факт безпідставного доставлення порушника до медичного закладу при наявності можливості скласти протокол про адміністративне правопорушення на місці його вчинення.

Непоодинокими в роботі органів поліції в області є випадки не оформлення матеріалів про адміністративне затримання правопорушників при наявності для того підстав (встановлено 52 таких факти), не повідомлення родичів затриманих осіб про місце їх перебування (15 фактів), проведення особистого огляду, огляду та вилучення речей і документів затриманих осіб за відсутності визначеної законодавством кількості понятих, без складання відповідних протоколів (8 фактів).

У порушення вимог закону поліцейські не повідомляють негайно Волинський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про факти затримання громадян (виявлено 52 таких факти).

Упродовж поточного року на усунення порушень чинного законодавства про адміністративні правопорушення в роботі органів поліції в області обласною прокуратурою внесено 22 вказівки, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 21 посадову особу.

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Теги: затримання, поліція, прокуратура, перевірка
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