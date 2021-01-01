У Києві відкрили пам'ятник лікарям, які загинули від коронавірусу





Монумент встановили біля центрального входу до Київської міської клінічної лікарні №4. Пам'ятник лікарям, які померли від коронавірусу зроблений у вигляді долонь, які тягнуться догори.



В церемонії приймали участь голова МОЗ Віктор Ляшко, голова профільного комітету Ради та нардепи. Під час заходу померлих медиків вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти біля монументу.



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