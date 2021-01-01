Завтра у «Луцькій Венеції» - благодійний ярмарок: збиратимуть кошти на лікування Петра Жукалюка

Петра Жукалюка, який мріє одужати і у майбутньому стати тренером паралімпійської збірної.



Про це Інформаційному агенствуМарія Бадалян.



Благодійний ярмарок триватиме з 12:00 до 22:00 години.



Зі слів організаторки, на гостей захожу чекатиме жива музика від Артема Степанюка та Дмитра Калашева, прохолодний лимонад та смаколики, аквагрим для дітей, конкурси та розваги, а найголовніше — багато добра.



«Збирати кошти ми будемо для 17-річного лучанина Петра Жукалюка, який бореться із саркомою Юїнга.



Петро — спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів із порушеннями зору, але нещодавно у їхню сім’ю прийшла біда. У хлопця діагностували рак. Понад усе він мріє одужати і в майбутньому стати тренером паралімпійської збірної. Зараз вони з мамою знаходяться на стаціонарі у Національному інституті раку у Києві і дуже потребують нашої допомоги», - розповіла Марія Бадалян.



Усіх охочих потрапити на ярмарок організатори просять орієнтуватися на намет з логотипом «З Богом у серці» біля кафе «Луцька Венеція».



«Наш ярмарок – це не тільки можливість яскраво провести вихідні, але й допомогти дуже-дуже хорошому хлопцеві у його боротьбі за життя», - підкреслила Марія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 червня, на території закладу «Луцька Венеція», що у Центральному парку імені Лесі Українки, відбудеться благодійний ярмарок. Під час заходу збиратимуть кошти для онкохворого юнака, який мріє одужати і у майбутньому стати тренером паралімпійської збірної.Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіла волонтерка БФ «З Богом у серці» та співорганізаторка благодійної акціїБлагодійний ярмарок триватиме з 12:00 до 22:00 години.Зі слів організаторки, на гостей захожу чекатиме жива музика відта, прохолодний лимонад та смаколики, аквагрим для дітей, конкурси та розваги, а найголовніше — багато добра.«Збирати кошти ми будемо для 17-річного лучанина Петра Жукалюка, який бореться із саркомою Юїнга.Петро — спортсмен національної збірної команди України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів із порушеннями зору, але нещодавно у їхню сім’ю прийшла біда. У хлопця діагностували рак. Понад усе він мріє одужати і в майбутньому стати тренером паралімпійської збірної. Зараз вони з мамою знаходяться на стаціонарі у Національному інституті раку у Києві і дуже потребують нашої допомоги», - розповіла Марія Бадалян.Усіх охочих потрапити на ярмарок організатори просять орієнтуватися на намет з логотипом «З Богом у серці» біля кафе «Луцька Венеція».«Наш ярмарок – це не тільки можливість яскраво провести вихідні, але й допомогти дуже-дуже хорошому хлопцеві у його боротьбі за життя», - підкреслила Марія.

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