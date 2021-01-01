Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень
Сьогодні, 01:05
Міністерство охорони здоров'я у рамках підготовки до можливого спалаху Covid-19 має намір до осені забезпечити базові "ковідні" лікарні централізованим киснем у великих обсягах.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує Інтерфакс-Україна.
«Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період. Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні».
Ляшко також повідомив, що МОЗ потенційно готується до вакцинації від COVID-19 дітей і підлітків.
"Діти становлять до 6% хворих на COVID-19, тому ми пріоритезуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації і дітей і підлітків. Але на сьогодні в жодної вакцини, яку зареєстровано в Україні, в інструкції немає дозволу вакцинувати людей до 18 років", - сказав він.
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує Інтерфакс-Україна.
«Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період. Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні».
Ляшко також повідомив, що МОЗ потенційно готується до вакцинації від COVID-19 дітей і підлітків.
"Діти становлять до 6% хворих на COVID-19, тому ми пріоритезуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації і дітей і підлітків. Але на сьогодні в жодної вакцини, яку зареєстровано в Україні, в інструкції немає дозволу вакцинувати людей до 18 років", - сказав він.
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.
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