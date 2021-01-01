Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує

«Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період. Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні».



Ляшко також повідомив, що МОЗ потенційно готується до вакцинації від COVID-19 дітей і підлітків.



"Діти становлять до 6% хворих на COVID-19, тому ми пріоритезуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації і дітей і підлітків. Але на сьогодні в жодної вакцини, яку зареєстровано в Україні, в інструкції немає дозволу вакцинувати людей до 18 років", - сказав він.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я у рамках підготовки до можливого спалаху Covid-19 має намір до осені забезпечити базові "ковідні" лікарні централізованим киснем у великих обсягах.Про це повідомив міністр охорони здоров'я, якого цитує Інтерфакс-Україна «Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період. Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні».Ляшко також повідомив, що МОЗ потенційно готується до вакцинації від COVID-19 дітей і підлітків."Діти становлять до 6% хворих на COVID-19, тому ми пріоритезуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації і дітей і підлітків. Але на сьогодні в жодної вакцини, яку зареєстровано в Україні, в інструкції немає дозволу вакцинувати людей до 18 років", - сказав він. Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня , але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.

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