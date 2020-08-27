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200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»

200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»
19 червня завершився п'ятиденний маршрут учасників сьомого Всеукраїнського велопробігу під гаслом "Бачу! Можу! Допоможу". В останній день учасники подолали на велосипедах майже 90 кілометрів, - розповіла Суспільному організаторка Вікторія Лучка.

Маршрут велопробігу розпочався 15 червня в обласному центрі Волині. Учасники вирушили віл Луцького замку до Колодяжного, потому маршрут пролягав через Ковель – Шацьк – Світязь – Залісся – Острів'я – Піщу і знову завершився у Ковелі.

Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.
200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»

Учасники веломаршруту зупинялися у санаторії "Лісова пісня". Тут відбувся тренінг, де обговорювали права людей з інвалідністю. До велопробігу долучилися учасники з Києва, Одеси, Харкова та Львова. На п'яти велосипедах-тандемах люди незрячі та їхні партнери, подолали дистанцію у 200 кілометрів.

Під час подорожі робили зупинки для перепочинку. Упродовж усього маршруту часників супроводжував водій на автомобілі та логіст, який прокладав маршрут. Найбільше сподобалась подорож стежками Шацького національного парку, - розповіла учасниця велопробігу у Марина Старусьова.
200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»

Найважчим був останній день, - каже Вікторія Лучка. У спеку велосипедисти подолали понад 90 кілометрів дороги від санаторію "Лісова пісня" до Ковеля. Виїхали о восьмій годині ранку, о 17:00 вже були у місті. З 18 учасників до кінцевої точки доїхали усі. Після вечері усі потягами пороз'їжджаються по домівках, - каже організаторка велопробігу.

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Теги: велопробіг, Бачу! Можу! Допоможу
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