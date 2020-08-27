200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»

Вікторія Лучка.



Маршрут велопробігу розпочався 15 червня в обласному центрі Волині. Учасники вирушили віл Луцького замку до Колодяжного, потому маршрут пролягав через Ковель – Шацьк – Світязь – Залісся – Острів'я – Піщу і знову завершився у Ковелі.







Учасники веломаршруту зупинялися у санаторії "Лісова пісня". Тут відбувся тренінг, де обговорювали права людей з інвалідністю. До велопробігу долучилися учасники з Києва, Одеси, Харкова та Львова. На п'яти велосипедах-тандемах люди незрячі та їхні партнери, подолали дистанцію у 200 кілометрів.



Під час подорожі робили зупинки для перепочинку. Упродовж усього маршруту часників супроводжував водій на автомобілі та логіст, який прокладав маршрут. Найбільше сподобалась подорож стежками Шацького національного парку, - розповіла учасниця велопробігу у Марина Старусьова.



Найважчим був останній день, - каже Вікторія Лучка. У спеку велосипедисти подолали понад 90 кілометрів дороги від санаторію "Лісова пісня" до Ковеля. Виїхали о восьмій годині ранку, о 17:00 вже були у місті. З 18 учасників до кінцевої точки доїхали усі. Після вечері усі потягами пороз'їжджаються по домівках, - каже організаторка велопробігу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 червня завершився п'ятиденний маршрут учасників сьомого Всеукраїнського велопробігу під гаслом "Бачу! Можу! Допоможу". В останній день учасники подолали на велосипедах майже 90 кілометрів, - розповіла Суспільному організаторкаМаршрут велопробігу розпочався 15 червня в обласному центрі Волині. Учасники вирушили віл Луцького замку до Колодяжного, потому маршрут пролягав через Ковель – Шацьк – Світязь – Залісся – Острів'я – Піщу і знову завершився у Ковелі. Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» має на меті змінити суспільну думку та зламати стереотипи щодо обмежень та можливостей незрячих людей та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство.Учасники веломаршруту зупинялися у санаторії "Лісова пісня". Тут відбувся тренінг, де обговорювали права людей з інвалідністю. До велопробігу долучилися учасники з Києва, Одеси, Харкова та Львова. На п'яти велосипедах-тандемах люди незрячі та їхні партнери, подолали дистанцію у 200 кілометрів.Під час подорожі робили зупинки для перепочинку. Упродовж усього маршруту часників супроводжував водій на автомобілі та логіст, який прокладав маршрут. Найбільше сподобалась подорож стежками Шацького національного парку, - розповіла учасниця велопробігу уНайважчим був останній день, - каже Вікторія Лучка. У спеку велосипедисти подолали понад 90 кілометрів дороги від санаторію "Лісова пісня" до Ковеля. Виїхали о восьмій годині ранку, о 17:00 вже були у місті. З 18 учасників до кінцевої точки доїхали усі. Після вечері усі потягами пороз'їжджаються по домівках, - каже організаторка велопробігу.

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