вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20 червня на Волині: гортаючи календар

20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - День батька та День медичного працівника.

За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, віряни святкують Трійцю. Це свято настає через сім тижнів – на п'ятдесятий день – після Великодня. Свято ще називають Днем Святої Трійці або Пяятидесятницею. Святкування Трійці, як і святкування Пасхи, своїм корінням сягає ще в часи Старого Завіту. У народі це свято називають Зелені свята.

Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст Дмитро Безвербний. Також особисте свято цього дня у поета Віталія Ткачука.

За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас. Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день краще не планувати любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.
Не можна сьогодні розповідати про свої наміри, інакше задумане не збудеться.
Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати вашу енергію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»
19 червень, 23:07
У Києві відкрили пам'ятник лікарям, які загинули від коронавірусу
19 червень, 22:01
Завтра у «Луцькій Венеції» - благодійний ярмарок: збиратимуть кошти на лікування Петра Жукалюка
19 червень, 21:26
Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня
19 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
200 км волинських доріг подолали учасники Всеукраїнського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу»
19 червень, 23:07
 0
У Києві відкрили пам'ятник лікарям, які загинули від коронавірусу
19 червень, 22:01
 0
Завтра у «Луцькій Венеції» - благодійний ярмарок: збиратимуть кошти на лікування Петра Жукалюка
19 червень, 21:26
 0
Якою буде погода на Волині на Трійцю, 20 червня
19 червень, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8