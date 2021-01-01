20 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - День батька та День медичного працівника.За релігійним календарем сьогодні, 20 червня, віряни святкують Трійцю. Це свято настає через сім тижнів – на п'ятдесятий день – після Великодня. Свято ще називають Днем Святої Трійці або Пяятидесятницею. Святкування Трійці, як і святкування Пасхи, своїм корінням сягає ще в часи Старого Завіту. У народі це свято називають Зелені свята.Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст. Також особисте свято цього дня у поетаЗа православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас. Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".У цей день краще не планувати любовні зізнання, вони все одно не принесуть бажаного результату.Не можна сьогодні розповідати про свої наміри, інакше задумане не збудеться.Заборонено одягати в цей день срібні речі – вони можуть забрати вашу енергію.