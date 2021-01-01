Міністр інфраструктури пообіцяв сприяти збереженню луцької дитячої залізниці

В’ячеслав Рубльов обговорив з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади, оскільки саме вирішення питання про відчуження майна , яке належить АТ «Укрзалізниці», належить до компетенції – Кабінету Міністрів України.



Про це В’ячеслав Рубльов



«Луцька дитяча залізниця має належати Луцьку і працювати для мешканців громади та гостей. Про те, як вирішити питання передачі цього комплексу на баланс міської громади ми обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим», – йдеться у повідомленні.



Народний депутат запевняє – міністр зацікавлений у тому, щоб залізницю передали місту і вона далі функціонувала.







Відповідно до Статуту Товариства, вирішення питання про відчуження майна, яке внесене до статутного капіталу, у державну або комунальну власність належить до компетенції вищого органу Товариства – Кабінету Міністрів України.



Питання закриття залізниці викликає значний суспільний резонанс.



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