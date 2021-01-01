Міністр інфраструктури пообіцяв сприяти збереженню луцької дитячої залізниці
Сьогодні, 05:17
Народний депутат України В’ячеслав Рубльов обговорив з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим питання передачі луцької дитячої залізниці на баланс міської громади, оскільки саме вирішення питання про відчуження майна , яке належить АТ «Укрзалізниці», належить до компетенції – Кабінету Міністрів України.
Про це В’ячеслав Рубльов повідомив на своїй сторінці у Фасебук.
«Луцька дитяча залізниця має належати Луцьку і працювати для мешканців громади та гостей. Про те, як вирішити питання передачі цього комплексу на баланс міської громади ми обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим», – йдеться у повідомленні.
Народний депутат запевняє – міністр зацікавлений у тому, щоб залізницю передали місту і вона далі функціонувала.
Луцьк готовий взяти на баланс дитячу залізницю, проте керівництво "Укрзалізниці" всіляко загальмовувало цей процес. Зараз з приміщень даного закладу почали вивозити майно, а доля рухомого складу, станційних будівель та колійного господарства лишається невизначеною. Але, оскільки Луцька дитяча залізниця внесена до статутного капіталу АТ «Укрзалізниці».
Відповідно до Статуту Товариства, вирішення питання про відчуження майна, яке внесене до статутного капіталу, у державну або комунальну власність належить до компетенції вищого органу Товариства – Кабінету Міністрів України.
Питання закриття залізниці викликає значний суспільний резонанс. Активні мешканці проводять акції на підтримку Луцької дитячої залізниці, де висловлюють сподівання та вимоги щодо продовження її функціонування.
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Про це В’ячеслав Рубльов повідомив на своїй сторінці у Фасебук.
«Луцька дитяча залізниця має належати Луцьку і працювати для мешканців громади та гостей. Про те, як вирішити питання передачі цього комплексу на баланс міської громади ми обговорили з Міністром інфраструктури Олександром Кубраковим», – йдеться у повідомленні.
Народний депутат запевняє – міністр зацікавлений у тому, щоб залізницю передали місту і вона далі функціонувала.
Луцьк готовий взяти на баланс дитячу залізницю, проте керівництво "Укрзалізниці" всіляко загальмовувало цей процес. Зараз з приміщень даного закладу почали вивозити майно, а доля рухомого складу, станційних будівель та колійного господарства лишається невизначеною. Але, оскільки Луцька дитяча залізниця внесена до статутного капіталу АТ «Укрзалізниці».
Відповідно до Статуту Товариства, вирішення питання про відчуження майна, яке внесене до статутного капіталу, у державну або комунальну власність належить до компетенції вищого органу Товариства – Кабінету Міністрів України.
Питання закриття залізниці викликає значний суспільний резонанс. Активні мешканці проводять акції на підтримку Луцької дитячої залізниці, де висловлюють сподівання та вимоги щодо продовження її функціонування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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