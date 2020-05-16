Запуск ринку землі в Україні: у покупця ділянки перевірять законність всіх його доходів





Відзначається, що з прийняттям зазначеного документа ринок землі повністю готовий до відкриття.



"Без цієї постанови було б неможливо повноцінно з 1 липня запустити роботу ринку землі. Тепер Урядом фактично завершено формування основної нормативно-правової бази для цього. Українці зможуть конституційним способом реалізовувати своє право на вільне розпорядження своєю власністю", - зазначив міністр аграрної політики і продовольства Україна Роман Лещенко.



Зокрема, документом визначається порядок перевірки покупців земельних ділянок на відповідність вимогам статті 130 Земельного кодексу. Такими вимогами встановлено, що покупцями можуть бути:

• громадяни, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи в сільському господарстві, або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;

• юрособи, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.



При цьому, переважне право купівлі сільськогосподарських земельних ділянок мають громадяни, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки.



Хто і як буде перевіряти



Постановою розмежовуються перевірки покупців і перевірки власників земельних ділянок. Перевіряти покупця на відповідність вищевказаним вимогам буде нотаріус. Він також буде стежити за дотриманням обмеження щодо загальної площі землі, допустимої для придбання однією особою (для громадян – не більше 100 га). А ось перевіряти вже діючих власників земельних ділянок буде Держгеокадастр.



Перевірка в обох випадках буде включати наступні дії:

• встановлення особи покупця;

• встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

• перевірку застосування санкцій до покупця/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відповідно до Закону "Про санкції";

• перевірку віднесення покупця до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю;

• перевірку наявності у покупця російського громадянства;

• перевірку перебування юрособи під контролем громадян або юросіб інших країн, які не виконують рекомендації у сфері легалізації (відмивання) доходів, боротьби з тероризмом, і підозрюються у фінансуванні поширення зброї масового знищення;

• перевірку джерел походження грошей у покупця (зарплата, гонорар і виплати за цивільно-правовими договорами, дохід від підприємницької діяльності, пенсія, спадщина, кредитні гроші, виграші, подарунки і т.п.);

• перевірку розміщення ділянки відносно державного кордону (не ближче ніж 50 км);

• визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності покупця.



Для проведення перевірки будуть використовуватися дані Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також рішення РНБО, дані Держфінмоніторингу.



Щоб підтвердити джерела походження коштів покупцеві потрібно буде надати нотаріусу декларацію про майновий стан і доходи. Для юросіб вимагатиметься фінансова та податкова звітність.



По закінченню перевірки покупця нотаріус зобов'язаний скласти протокол. При цьому відповідальність за всю інформацію, що міститься в такому протоколі, несе персонально нотаріус.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів затвердив чітку послідовність дій по перевірці покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення після запуску ринку землі з 1 липня 2021 року. Відповідну постанову прийнято на засіданні Уряду в середу, 16 червня. Про це пише Обозреватель.Відзначається, що з прийняттям зазначеного документа ринок землі повністю готовий до відкриття."Без цієї постанови було б неможливо повноцінно з 1 липня запустити роботу ринку землі. Тепер Урядом фактично завершено формування основної нормативно-правової бази для цього. Українці зможуть конституційним способом реалізовувати своє право на вільне розпорядження своєю власністю", - зазначив міністр аграрної політики і продовольства УкраїнаЗокрема, документом визначається порядок перевірки покупців земельних ділянок на відповідність вимогам статті 130 Земельного кодексу. Такими вимогами встановлено, що покупцями можуть бути:• громадяни, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи в сільському господарстві, або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;• юрособи, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.При цьому, переважне право купівлі сільськогосподарських земельних ділянок мають громадяни, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки.Постановою розмежовуються перевірки покупців і перевірки власників земельних ділянок. Перевіряти покупця на відповідність вищевказаним вимогам буде нотаріус. Він також буде стежити за дотриманням обмеження щодо загальної площі землі, допустимої для придбання однією особою (для громадян – не більше 100 га). А ось перевіряти вже діючих власників земельних ділянок буде Держгеокадастр.• встановлення особи покупця;• встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;• перевірку застосування санкцій до покупця/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відповідно до Закону "Про санкції";• перевірку віднесення покупця до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю;• перевірку наявності у покупця російського громадянства;• перевірку перебування юрособи під контролем громадян або юросіб інших країн, які не виконують рекомендації у сфері легалізації (відмивання) доходів, боротьби з тероризмом, і підозрюються у фінансуванні поширення зброї масового знищення;• перевірку джерел походження грошей у покупця (зарплата, гонорар і виплати за цивільно-правовими договорами, дохід від підприємницької діяльності, пенсія, спадщина, кредитні гроші, виграші, подарунки і т.п.);• перевірку розміщення ділянки відносно державного кордону (не ближче ніж 50 км);• визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності покупця.Для проведення перевірки будуть використовуватися дані Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також рішення РНБО, дані Держфінмоніторингу.Щоб підтвердити джерела походження коштів покупцеві потрібно буде надати нотаріусу декларацію про майновий стан і доходи. Для юросіб вимагатиметься фінансова та податкова звітність.По закінченню перевірки покупця нотаріус зобов'язаний скласти протокол. При цьому відповідальність за всю інформацію, що міститься в такому протоколі, несе персонально нотаріус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію