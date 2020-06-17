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Ковельський «Локомотив» капітально відремонтують за 20млн грн.ВІДЕО

Ковельський «Локомотив» капітально відремонтують за 20млн грн.ВІДЕО
За кошти із державного бюджету, які уряд виділив цього тижня на ковельський стадіон «Локомотив» – тут хочуть побудувати його спортивне ядро.

Про це у програмі «Актуально» 18 червня на 12 каналі розповів заступник міського голови Тарас Яковлев.

Як відомо, на засіданні Кабміну 16 червня розподіли субвенцію з держбюджету 3,4 мільярда гривень місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери. 20 мільйонів передбачили бюджету Ковельської міської ради на реконструкцію спортивного ядра стадіону «Локомотив».

«Це – легкоатлетичні поліуретанові доріжки, велике футбольне поле з природнім покриттям і штучним поливом, сектори для стрибків у висоту, довжину. Це буде такий повноцінний легкоатлетичний комплекс, який ми хочемо до кінця року збудувати і ввести в експлуатацію», – зазначив Тарас Яковлев.

За його словами, коли це вдасться, стадіон «Локомотив» зможе приймати будь-які змагання, в тому числі європейського рівня.


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Теги: Локомотив, Ковель, Яковлев
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