В Україні за добу виявили менше пів тисячі нових випадків коронавірусу





Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників, інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 544 особа;

летальних випадків – 24;

одужало – 755 осіб;



За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 865 осіб,

методом ІФА – 2 958 осіб,

експрес-тестами – 8 514 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 229 523 особи;

одужало – 2 151 463 осіб;

летальних випадків – 52 016;

проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксували 479 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників, інформує МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 544 особа;летальних випадків – 24;одужало – 755 осіб;За добу протестовано:методом ПЛР – 13 865 осіб,методом ІФА – 2 958 осіб,експрес-тестами – 8 514 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 229 523 особи;одужало – 2 151 463 осіб;летальних випадків – 52 016;проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

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