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В Україні за добу виявили менше пів тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні за добу виявили менше пів тисячі нових випадків коронавірусу
За добу 19 червня 2021 року в Україні зафіксували 479 нових випадків захворювання на COVID-19.

Серед них - 15 дітей та 6 медпрацівників, інформує МОЗ.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 544 особа;
летальних випадків – 24;
одужало – 755 осіб;

За добу протестовано:
методом ПЛР – 13 865 осіб,
методом ІФА – 2 958 осіб,
експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 229 523 особи;
одужало – 2 151 463 осіб;
летальних випадків – 52 016;
проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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