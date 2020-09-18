вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курортний район на Волині тепер має свій бренд

Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Затвердили логотип, слоган та брендбук Шацької територіальної громади.

Їх розробили з метою популяризації краю, історико-культурної спадщини, економічного та туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади як території, привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, інформують у Шацькій селищній раді.

Над розробкою працювала команда маркетингової компанії «Advertо». Логотип має квадратну форму, складається з образів та яскравих кольорів, які асоціюються з Шацьким краєм. Складові елементи логотипу: вода, ліс (в поєднанні з буквою «Ш») та латаття.

Напис «Шацький край» та знак можуть використовуватися розділено на одному форматі.

Із новини правилами використання логотипу можна ознайомитися на сайті селищної ради. До слова, використовувати логотип можна лише за погодженням Шацької селищної ради.
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Курортний район на Волині тепер має свій бренд

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацька громада, логотип
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках
Сьогодні, 19:29
Спека і гроза: якою на Волині буде погода у понеділок, 21 червня
Сьогодні, 19:00
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Сьогодні, 18:40
Відомі чоловіки Підгайцівської громади розповіли, як воно – бути татком. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Із пологового – з оркестром: сім'я з Луцька через 5 років наважилася на другу дитину через складний перший досвід
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
Громада під Луцьком отримала свій логотип Громада під Луцьком отримала свій логотип
01 березень, 13:25
У громаді поблизу Луцька обирають найкращий логотип У громаді поблизу Луцька обирають найкращий логотип
07 січень, 20:39
У ВНУ імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип У ВНУ імені Лесі Українки продовжили конкурс на новий логотип
18 вересень, 2020, 08:10
У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО У громаді на Волині обирають логотип. ФОТО
09 серпень, 2020, 01:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виснаження, втрата сну, хронічна втома: луцька психологиня – про наслідки перфекціонізму
Сьогодні, 19:50
 0
Волинянка виготовляє сири в домашніх умовах на органічних заквасках
Сьогодні, 19:29
 0
Спека і гроза: якою на Волині буде погода у понеділок, 21 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Сьогодні, 18:40
 0
Відомі чоловіки Підгайцівської громади розповіли, як воно – бути татком. ФОТО
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8