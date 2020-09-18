Курортний район на Волині тепер має свій бренд





Їх розробили з метою популяризації краю, історико-культурної спадщини, економічного та туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади як території, привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, інформують у



Над розробкою працювала команда маркетингової компанії «Advertо». Логотип має квадратну форму, складається з образів та яскравих кольорів, які асоціюються з Шацьким краєм. Складові елементи логотипу: вода, ліс (в поєднанні з буквою «Ш») та латаття.



Напис «Шацький край» та знак можуть використовуватися розділено на одному форматі.



Із новини правилами використання логотипу можна ознайомитися на сайті селищної ради. До слова, використовувати логотип можна лише за погодженням Шацької селищної ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили логотип, слоган та брендбук Шацької територіальної громади.Їх розробили з метою популяризації краю, історико-культурної спадщини, економічного та туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади як території, привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, інформують у Шацькій селищній раді Над розробкою працювала команда маркетингової компанії «Advertо». Логотип має квадратну форму, складається з образів та яскравих кольорів, які асоціюються з Шацьким краєм. Складові елементи логотипу: вода, ліс (в поєднанні з буквою «Ш») та латаття.Напис «Шацький край» та знак можуть використовуватися розділено на одному форматі.Із новини правилами використання логотипу можна ознайомитися на сайті селищної ради. До слова, використовувати логотип можна лише за погодженням Шацької селищної ради.

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