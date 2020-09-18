Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Сьогодні, 18:40
Затвердили логотип, слоган та брендбук Шацької територіальної громади.
Їх розробили з метою популяризації краю, історико-культурної спадщини, економічного та туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади як території, привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, інформують у Шацькій селищній раді.
Над розробкою працювала команда маркетингової компанії «Advertо». Логотип має квадратну форму, складається з образів та яскравих кольорів, які асоціюються з Шацьким краєм. Складові елементи логотипу: вода, ліс (в поєднанні з буквою «Ш») та латаття.
Напис «Шацький край» та знак можуть використовуватися розділено на одному форматі.
Із новини правилами використання логотипу можна ознайомитися на сайті селищної ради. До слова, використовувати логотип можна лише за погодженням Шацької селищної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх розробили з метою популяризації краю, історико-культурної спадщини, економічного та туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади як території, привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, інформують у Шацькій селищній раді.
Над розробкою працювала команда маркетингової компанії «Advertо». Логотип має квадратну форму, складається з образів та яскравих кольорів, які асоціюються з Шацьким краєм. Складові елементи логотипу: вода, ліс (в поєднанні з буквою «Ш») та латаття.
Напис «Шацький край» та знак можуть використовуватися розділено на одному форматі.
Із новини правилами використання логотипу можна ознайомитися на сайті селищної ради. До слова, використовувати логотип можна лише за погодженням Шацької селищної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спека і гроза: якою на Волині буде погода у понеділок, 21 червня
Сьогодні, 19:00
Курортний район на Волині тепер має свій бренд
Сьогодні, 18:40
Із пологового – з оркестром: сім'я з Луцька через 5 років наважилася на другу дитину через складний перший досвід
Сьогодні, 16:38