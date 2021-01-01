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Виснаження, втрата сну, хронічна втома: луцька психологиня – про наслідки перфекціонізму

Виснаження, втрата сну, хронічна втома: луцька психологиня – про наслідки перфекціонізму
У нашій культурі перфекціонізм вважають позитивною рисою і це часто буває приводом для гордості. А чи справді варто прагнути робити все якнайкраще? Робити ідеально або ж ніяк? Отримати все або нічого? На ці питання для SPACE mag. відповіла луцька психологиня Олена Будько.

Психологиня каже, що єдиний плюс: перфекціонізм змушує людину багато навчатись, працювати, тренуватись, часто через «не хочу». Але задоволення від результату немає, адже він завжди недостатньо хороший, недостатньо ідеальний… На цьому переваги закінчуються і починаються справжні проблеми: виснаження, втрата сну, хронічна втома, емоційний дискомфорт та ризик психічних розладів. Часто виникають і фізичні проблеми зі здоров’ям: головні болі, слабкість, загострення хронічних хвороб. На фоні постійного напруження розвивається тривожність та невроз. Перфекціоністи висувають настільки високі умови до себе і оточення, що змушені постійно перебувати у тонусі, щоб не втратити контроль.

Надмірне бажання досконалості часто стає причиною самотності, важко знайти друзів, які б відповідали високим стандартам. Відсутня можливість відпочивати та розважатись, адже бажання виконувати ідеально навіть найдрібніші справи займає багато часу та й результат потрібно постійно підтримувати. Людина даремно витрачає власні сили та ресурси, а для творчих людей це взагалі стає трагедією. Перфекціоністи хворобливо реагують на критику та важко пристосовуються до нових умов. Науковцями доведено, що серед перфекціоністів багато людей, що страждають серйозними тривожними та депресивними розладами.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВПІЗНАЛИ СЕБЕ?

Навчіться розслаблятись та відпочивати заради фізичного та емоційного здоров’я. Обов’язково плануйте регулярні вихідні.
Перестаньте картати себе за невдачі, сприймайте їх як НОРМАЛЬНУ невіддільну частину життя та власний досвід.
Усвідомте власну цінність. Навчіться бачити власну гідність поза вашими досягненнями та успіхами.
Перестаньте порівнювати себе з іншими. Цінуйте власну унікальність та унікальність інших людей.
Отримуйте задоволення від життя. Знайдіть хобі для душі, просто для задоволення, а не задля досягнення результатів.

Досягати нових вершин варто, але не варто акцентувати лише на ідеальності, адже так можна розівчитись радіти життю, додає психологиня.

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Теги: психологія, перфекціонізм
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