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Трійця 2021: що не можна робити на Зелені свята

Трійця 2021: що не можна робити на Зелені свята
Трійця 2021 цього року випадає на 20 червня. Свято вважають одним з найважливіших після Великодня. Інша назва свята — Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

Про це пише 1+1.

Традиційно свято триває три дні, два з яких завжди неробочі, тобто вихідними будуть і 20, і 21 червня. Наші пращури не працювали всі три дні свята. Здавна Трійцю святкували дуже урочисто. З цим днем пов'язано багато прикмет та традицій. Господині травами-оберегами закликали злагоду та добробут, а дівчата ворожили. Віряни традиційно освячують в храмі різнотрав'я та воду. Вважають, що в цей день варто дотримуватися наступних заборон.

1. Проводити земляні роботи. Трійця вважається святом землі. Наші пращури вважали, що в цей день вона святкує свій день народження. Землю, церкву та будинки прикрашали свіжою зеленню та квітами. Тому важливо не займатися будь-якою земельною роботою у цей день.

2. Зрубувати чи спилювати дерева. Особливо обережно потрібно ставитись до дерев на зелені свята. Береза, горобина та верба часто використовуються у ритуалах на Трійцю. Раніше дівчата прикрашали їх стрічками, квітами та віночками.

3. Гуляти у лісі. За народними повір’ями на зелені свята в наш світ приходять міфічні істоти - мавки та русалки. Наші пращури вірили, що вони могли нашкодити людині, тому у цей період не гуляли самі у лісі, уникали водойм та не випускали худобу на пасовища.

4. Купатися. Існує повір’я, що у період трьох днів не можна купатися у водоймах, адже хитра русалка у будь-яку мить може затягти на дно.

5. Виконувати будь-яку домашню роботу. Прибирати дім, прати білизну, шити, різати - усю цю хатню роботу не можна робити у період Трійці. Виняток становить тільки приготування їжі для родини та домашніх або свійських тварин.

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Теги: свята, Трійця
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